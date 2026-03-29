В то же время двум кораблям разрешено проходить проливом ежедневно. Об этом проинформировал глава МИД Пакистана Ишак Дар.
К теме Дональд Трамп планирует переименовать Ормузский пролив в свою честь
Почему Ормузский пролив так важен для судоходства?
Стоит заметить, что на Ормузский пролив приходится примерно одна пятая часть мировых поставок нефти.
28 февраля началась совместная американо-израильская операция против Ирана. Это подтолкнуло Тегеран к закрытию Ормузского пролива и сейчас является центральным вопросом конфликта.
К слову, пролив соединяет Персидский залив (на западе) с Оманским заливом и Аравийским морем (на востоке). Он пролегает между Ираном на севере и Оманом и ОАЭ на юге.
Ранее сообщалось, что Иран будет позволять проход через пролив только тем судам, которые не участвуют во враждебных действиях против страны и придерживаются установленных Тегераном правил. В то же время с отдельных коммерческих судов будут взиматься транзитные платежи.
Обострение ситуации в регионе привело к ухудшению экономической стабильности во всем мире. Существует риск эскалации, при которой Иран может вызвать резкий рост цен на нефть – до 200 долларов за баррель.
Страны Персидского залива принимают меры для стабилизации положения. В частности, ОАЭ инициируют создание так называемых "Ормузских сил безопасности" для защиты пролива от потенциальных атак Ирана,
Обратите внимание! Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном комментарии для 24 Канала предостерег, что длительное подорожание нефти может спровоцировать глобальный экономический кризис.
Возможна ли наземная операция США в Иране?
В Вашингтоне прорабатывают сценарий проведения сухопутной операции против Ирана, одновременно активно стягивая силы в регион Персидского залива для возможных точечных ударов по ключевым объектам.
Несмотря на это, Дональд Трамп в публичной плоскости настаивает, что переговорный процесс продолжается и даже демонстрирует определенный прогресс.
Параллельно происходит открытое наращивание американского военного присутствия в регионе, в частности, с привлечением элитных подразделений спецназначения и дивизий Воздушно-десантных войск США.