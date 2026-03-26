Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что кошмарный сценарий непрерывного роста цен на нефть бросит мировую экономику в рецессию.

Какие угрозы несет блокировка Ормузского пролива?

Пока будут сохраняться проблемы с проходом через Ормузский пролив шансов к возвращению цен на нефть до довоенного уровня, как отметил экс-глава МИД, не будет. Речь пойдет об управлении высокой ценой, чтобы она не росла еще больше.

Это уже создает большое давление на мировую экономику. Я также хочу напомнить, что все сейчас сосредоточены на нефти и ценах на сжиженный природный газ, но не следует забывать, что через пролив также проходит 20% мировых удобрений,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что сейчас начало весны. Если эти удобрения не попадут на рынки, где фермеры должны их закупить перед новым сельскохозяйственным сезоном, то будет наблюдаться стремительный рост цен на продовольствие во всем мире и обострение проблемы голода.

Итак, дело не только в энергоресурсах. Говорит не только о том, хватит ли у нас бензина для автомобилей, но и о том, будет ли у нас достаточно еды, чтобы прокормить мировое население,

– пояснил Кулеба.

Проход через Ормузский пролив может быть открыт