Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, підкресливши, що кошмарний сценарій безперервного зростання цін на нафту кине світову економіку в рецесію.

Які загрози несе блокування Ормузької протоки?

Доки зберігатимуться проблеми з проходом через Ормузьку протоку шансів до повернення цін на нафту до довоєнного рівня, як зауважив ексочільник МЗС, не буде. Йтиметься про керування високою ціною, щоб вона не зростала ще більше.

Це вже створює великий тиск на світову економіку. Я також хочу нагадати, що всі зараз зосереджені на нафті й цінах на скраплений природний газ, але не слід забувати, що через протоку також проходить 20% світових добрив,

– підкреслив Кулеба.

Він наголосив, що зараз початок весни. Якщо ці добрива не потраплять на ринки, де фермери мають їх закупити перед новим сільськогосподарським сезоном, то буде спостерігатись стрімке зростання цін на продовольство у всьому світі та загострення проблеми голоду.

Отже, справа не лише в енергоресурсах. Мовить не тільки про те, чи вистачить у нас бензину для автомобілів, а й про те, чи буде в нас достатньо їжі, щоб прогодувати світове населення,

– пояснив Кулеба.

Прохід через Ормузьку протоку може бути відкритий