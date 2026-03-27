Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Смотрите также Угроза удара Ирана по Украине остается, но есть нюанс, – генерал-лейтенант
Какую инициативу продвигают ОАЭ?
Собеседники издания сообщили, что ОАЭ проинформировали США и других западных партнеров о намерении принять участие в защите судоходства в Ормузском проливе, направив туда свои военно-морские силы.
Важно! ОАЭ, имея небольшой, но современный военно-морской флот, стремятся привлечь десятки стран к созданию "Ормузских сил безопасности". Цель которых – защитить пролив от иранских атак, а также сопровождать суда, чтобы уменьшить риски для поставок и цен на нефть.
Такой план пока поддерживает только Бахрейн, однако Эмираты надеются на поддержку в этом вопросе Саудовской Аравии и других международных партнеров.
Параллельно страна работает над формированием международной коалиции для обеспечения безопасного движения по ключевому пути в Персидском заливе.
Внимание сосредоточено на создании как можно более широких международных сил. Речь идет не о войне с Ираном. Иран начал войну против мировой экономики, и люди должны выступить против этого,
– добавляет источник.
Кроме того, ОАЭ вместе с Бахрейном работают над резолюцией Совета Безопасности ООН, которая должна предоставить мандат потенциальной оперативной группе. Однако существует риск, что Россия и Китай выступят против этого решения.
Два чиновника сообщили, что страны Ближнего Востока могут ускорить развитие трубопроводов и железнодорожных маршрутов для транспортировки энергоресурсов по суше в Оман или Средиземное море. В то же время сам Оман, который открыто критикует решение США и Израиля начать войну против Ирана, заявил об активной работе над обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив.
Какие последние новости по Ормузскому проливу?
Иран пригрозил заминировать не только Ормузский пролив, но и весь Персидский залив. Это может привести к блокированию транзита нефти во всем регионе. Также Иран отметил, что обезвреживать эти миты будет чрезвычайно долго и сложно.
В тот же день президент Трамп заявил, что продлил Ирану дедлайн по открытию Ормузского пролива, мол, между сторонами состоялись "очень хорошие и продуктивные переговоры" поэтому он ожидает, что этот диалог может стать началом окончательного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.
25 марта стало известно, что иранский режим позволил "невраждебным" судам проходить через Ормузский пролив, однако только при условии полной координации с властями Ирана.
Также известно, что Иран сейчас разрабатывает законопроект, который будет предусматривать взимание платы за проход судов через Ормузский пролив. Документ должны представить уже на следующей неделе.