Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала отметил, что исключать вероятность атак со стороны Ирана не надо, ведь обострение продолжается и могут проиграться различные сценарии.
Ударит ли Иран по Украине?
Украинские специалисты сотрудничают с арабскими странами, консультируя их как противодействовать иранским дронам-камикадзе. Поэтому есть опасения, что Тегеран может атаковать Украину.
Война. Поэтому угроза удара Ирана по Украине остается, но надо иметь в виду, что через Каспийское море в Иран происходили поставки российских комплектующих, о чем отметила разведка. Израиль нанес удар по судам, которые обеспечивали эту деятельность,
– рассказал Романенко.
На фоне действий России, как отметил военный эксперт, значительно улучшились отношения между Украиной и Израилем, а они имеют общие интересы, могут наладить взаимопомощь. Сейчас, по мнению Романенко, необходимо использовать эту ситуацию по максимуму, пока Израиль отошел от Москвы.
"Надо оценить в чем Украина проигрывает, а в чем будет иметь достижения, проигрывает явно меньше. Следует шире смотрит на ситуацию, которая происходит. Не надо исключать способность Ирана направить 1 – 2 ракеты на Украину, но это большой вопрос, потому что у них много чего горит", – объяснил Романенко.
Украина сегодня усиливается. На фоне обострения на Ближнем Востоке укрепляет отношения с рядом государств, которые завязаны в войну в Иране. Как подытожил генерал-лейтенант в отставке, стоит это использовать в интересах Украины и сейчас это делается.
Заметьте! Политтехнолог Олег Пастернак отметил, что, что угрозы в сторону Украины прозвучали от главы Комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Эбрагима Азизи, однако он является органом власти. Тегеран такими заявлениями работает на внутреннюю аудиторию, стремится показать, что якобы имеет инициативу в войне и мощь атаковать другие государства.
Какие прогнозы озвучивают другие эксперты?
Военный эксперт, экс-директор Генштаба Владислав Селезнев считает, что Ирану сейчас явно не до атак на Украину, наше государство не является первоочередной целью. Он отметил, что вооруженный потенциал страны сейчас вызывает сомнения относительно своей мощности, а вероятность удара со стороны Ирана считает нулевой.
Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также выразил мнение, что вряд ли Тегеран ударит по Украине и добавил, что наше государство тоже имеет дальнобойное оружие и в случае чего его "Фламинго" способны будут ответить. Однако он не видит военной или политической цели для Ирана делать это. К тому же страна не станет тратить ценные для нее сейчас ракеты или дроны для атак по Украине, имея другие приоритетные цели.