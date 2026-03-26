Россия платит страшную цену за продвижение на фронте, но продолжает это делать, хоть и медленно. Если она продолжит ползти такими темпами, то станет уязвимой для контратаки Сил обороны на одном направлении, а Владимир Путин этого не захочет. В то же время если Россия планирует большую наступательную кампанию на лето-2026, то это создаст серьезные вызовы для Украины. Однако и даст ей дополнительные возможности уничтожить врага.

Кроме того, не стоит забывать и о войне в Иране, которая будет иметь влияние на несколько ключевых факторов в войне России против Украины. Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью 24 Каналу объяснил, что для Украины означает война на Ближнем Востоке и как заставить Россию остановиться. Детали – читайте далее в материале.

Что для Украины означает война в Иране?

Президент Владимир Зеленский направил военных экспертов на Ближний Восток, чтобы помочь странам Персидского залива обеспечить наилучшую защиту от иранских беспилотников. Как война в Иране влияет на войну в Украине? И дает ли это президенту Зеленскому больше карт в его отношениях с США?

Это простой вопрос, но, подозреваю, ответ на него очень сложный. Думаю, если бы надо было описать все это только одной фразой, то я сказал бы, что война в Иране не является полезной для Украины. Здесь есть определенные плюсы, но есть и немало минусов.

Сначала о минусах. В мире нет больших запасов высокоточного оружия – ракетных систем Patriot, бомб или ракет. А промышленности нужно много времени, чтобы производить новое оружие. Американцы всегда имели большие запасы оружия, но если посмотреть на темпы их использования сейчас в Иране, то, как я слышал, уже поражено 8 тысяч целей. Видимо, на каждую цель тратили по две бомбы – это огромное количество вооружения.

Промышленность не успевает за такими темпами. Я проанализировал производство ракет для систем Patriot и, кажется, их изготавливают 17 единиц в неделю. А сейчас используют значительно больше. Итак, продолжат ли США продавать оружие Европе, чтобы та могла передавать его Украине? Думаю, это станет труднее.

Еще одна проблема заключается в том, что центральным элементом европейской стратегии поддержки Украины были санкции против России. Идея заключалась в том, чтобы оказать давление на российскую экономику, чтобы Владимир Путин постепенно оказался в ситуации, когда ему станет очень трудно внутри страны. Однако Дональд Трамп самостоятельно снял эти санкции. Теперь Путин дополнительно получает еще 150 миллионов долларов прибыли в день. Ранее он не имел такой прибыли.

Все это, по моему мнению, свидетельствует о том, что у президента Трампа здесь только один приоритет – сам президент Трамп. И если война в Иране пойдет не по его сценарию, он будет искать, на кого переложить вину, в частности на Европу. Мол, она недостаточно помогла, и президент Зеленский, видимо, также пострадает.

Почему новое наступление России может плохо для нее закончиться?

Поговорим о войне в Украине. Россия потеряла почти 1 миллион 300 тысяч солдат убитыми и ранеными. Кроме того, война России против Украины уже продолжается дольше, чем война Советского Союза против нацистской Германии во время Второй мировой. Как вы оцениваете позиции России на местах? И что думаете о ее успехах или неудачах в выполнении военных целей?

Знаю, что когда мы с вами об этом говорим, меня часто критикуют, потому что я звучу слишком пессимистично, и я извиняюсь за это. Но я военный аналитик с седыми волосами, который провел много времени в операциях, и не считаю полезным приукрашивать реальность или пытаться придать ей положительный оттенок.

Наше Министерство обороны обычно сосредотачивается на положительных моментах: на том, что России все труднее захватывать новые территории, что ее экономика страдает, что она потеряла много солдат. Но реальность на поле боя такова, что Россия все еще продвигается вперед. Медленно, чрезвычайно дорогой ценой для себя, но все же продвигается. И не секрет, что Украине трудно находить людей, чтобы постоянно продолжать эту борьбу.

Это – негативная сторона, но есть и положительная. Кажется, в конце прошлого года Запад впервые пришел к выводу, что Россия теряет людей быстрее, чем способна их набирать. Это очень интересно, потому что раньше, во времена Евгения Пригожина, Россия использовала группу "Вагнера" из заключенных, затем привлекала людей из Северной Кореи и набирала людей со всего мира, обещая им большие деньги и говоря, что их не отправят на передовую.

Однако как только они прибывали в Россию – их сразу перебрасывали на фронт. Все это было краткосрочным решением. Теперь люди поняли, что, возможно, им и заплатят хорошо, но жить, чтобы потратить эти деньги, они не смогут. И хотя снятие нефтяных санкций не помогает, российская экономика все равно все больше усложняет жизнь Путину.

Кстати, Россия также принудительно мобилизовала мужчин на временно оккупированных территориях Украины. В Главном управлении разведки сообщили, что в Донецкой и Луганской областях уже не осталось кого мобилизовать. Сейчас там остались только мужчины, что не способны участвовать в боевых действиях.

Итак, настоящий вопрос в том, чего Россия на самом деле стремится достичь. Если она и дальше просто будет ползти вперед, растет вероятность, что она станет уязвимой для украинской контратаки где-то на одном из участков. А Путин этого не захочет. И если бы я сейчас был военным советником Путина, то, думаю, сказал бы ему продолжать делать то, что он делает.

Мол: "Вы хотели разобраться с НАТО, и НАТО, похоже, разваливается. Вы хотели сделать Россию снова великой, и на самом деле достигаете прогресса. Да, все это запутано. Да, это длится значительно дольше, чем вы хотели, но президент Трамп, похоже, не намерен вмешиваться и останавливать вас. А европейские лидеры до сих пор выглядят так, будто пытаются найти решение, не запачкав рук".

Поэтому я считаю, что это лето будет критически важным. Я не могу говорить от имени России, но если она планирует большую наступательную операцию, это создаст для Украины очень серьезные вызовы. В то же время это создаст и некоторые возможности для Украины. Если вы хотите провести масштабное наступление, вам придется сосредоточить силы в одном месте – это я говорю как военный. А если вы стягиваете силы в кучу, то становитесь уязвимыми.

И, конечно, учитывая то, что Запад внимательно наблюдает за полем боя, вполне возможно, что Россия останется уязвимой. Итак, если коротко, сегодня Россия все еще продвигается вперед, а это – плохой знак.

Как Украина может заставить Путина остановиться?

Вы упомянули о проблемах России с набором людей в армию. Более того, по данным Американского института изучения войны, в конце февраля 2026 года Украина впервые со времени контрнаступления 2023 года вернула больше территорий, чем потеряла. Вам не кажется, что такая динамика выглядит плохо для России в долгой войне на истощение?

Я согласен с заголовками, которые вы только что процитировали о возвращении территории. Но надо посмотреть, что именно было возвращено. Институт изучения войны очень четко говорит, что села и города имеют стратегическую ценность, а поля – нет. Если соединить между собой поселки, которые взяла Россия, и все поля вокруг них, это выглядит как большая территория. На самом деле это была скорее операция Украины по зачистке. Я не хочу преуменьшать: это – прекрасно, но стратегической ценности в этом не было.

Как вы знаете, когда войска продвигаются вперед, как это делает Россия, – на начальном этапе они очень уязвимы, потому что еще не успели сделать окопы, не наладили логистику и связь. Поэтому лучший момент для контратаки – сразу после вражеского наступления, когда противник еще не закрепился. И, насколько я понимаю, немало территорий просто быстро отбили обратно.

Это показывает, что Украина не просто отступает, но и движется вперед. Но опять же, как известно, сторона, которая наступает, обычно теряет значительно больше людей, чем сторона в обороне. Потому что, обороняясь, вы сидите в окопах и стреляете по всему, что движется в вашу сторону. Если вы наступаете, то вам нужно выходить из окопа и идти в атаку на врага. Здесь вы уязвимы.

К тому же российские заградительные отряды расстреливают своих солдат, если те пытаются отступить, поэтому потери там огромные. Если бы Украина перешла в масштабное наступление, начала вытеснять Россию, и если бы это не привело к полному разгрому, когда российские солдаты массово убегают, то это могло бы обойтись Украине очень дорого.

Именно поэтому многие военные аналитики считают, что сценарий, при котором Украина вытесняет российских солдат со всей своей территории, в частности из Крыма, очень маловероятен. Украина просто не имеет людей для такой задачи. Если речь идет о вытеснении российских войск со всей Украины, но без Крыма, то это тоже огромная территория и очень сложная задача.

Зато если удастся остановить Россию и, возможно, немного отбросить ее назад, то это почти наверняка заставит Путина остановиться, потому что он не захочет рисковать потерей уже захваченной территории. И тогда Украина, возможно, сможет провести определенную линию и достичь гарантий безопасности от международного сообщества, чтобы Россия не смогла пойти дальше.

Как потом возвращать эти территории? Это тема для другого разговора. С военной точки зрения, с учетом разницы в масштабах и силах, это очень сложно. Но, как много раз говорил президент Зеленский, и, как мы с вами уже обсуждали, самое главное – остановить войну. Возвращение территорий тоже является важным, но приоритетом является остановить войну и сделать так, чтобы Россия не могла снова напасть на Украину.

Думаю, именно над этим международное сообщество сейчас очень внимательно работает – как помочь Украине. Я видел немало подготовительного планирования в этом направлении. Не знаю, будет ли принимать в этом активное участие США, но как только европейские военные появятся в Украине как сдерживающий фактор для России, это уже будут достаточно серьезные гарантии.

Почему мы вообще говорим о возможных гарантиях безопасности после завершения войны или боевых действий, если Владимир Путин не хочет заканчивать войну? Он отвергает все предложения президента Трампа. Имеет ли смысл долгосрочное планирование на 10 – 15 лет?

Это интересный вопрос. Если смотреть на ситуацию глазами России, то почему ей останавливаться? На самом деле Путин уже предложил остановиться, если Украина отдаст остальной Донбасс, потому что, по моему мнению, Путин уверен, что в конце концов возьмет Краматорск и другие населенные пункты Донецкой области, которые еще остаются. Хотя на это может уйти еще несколько лет.

Если Путин также считает, что Трамп хочет остановить войну и что он заставит президента Зеленского пойти на это соглашение, то почему Путин должен даже намекать, что хочет закончить войну? Он будет пытаться выжить из этой ситуации максимум. По его мнению, сейчас он находится в очень сильной позиции. Он будет считать себя сильным, потому что думает, что сможет взять остальной Донбасс за несколько лет. Он также убежден, что Трамп более склонен к Путину, чем к Зеленскому. Пока он так считает – зачем ему вести переговоры и останавливаться?

Считаете ли вы, что он действительно в сильной позиции? Возможно, это игра на публику: он хочет выглядеть сильным как внутри страны, так и извне?

Я не уверен, что он действительно в сильной позиции, но думаю, что сам он в это верит. И меня несколько беспокоит – я до сих пор не могу понять, почему американский президент обвиняет Владимира Зеленского в войне? Почему он обвиняет его в том, что он не соглашается фактически на капитуляцию?

Если бы Дональд Трамп передал Украине ракеты Tomahawk, дальнобойное оружие, то это изменило бы ход войны в пользу Украины и очень усложнило бы жизнь Путина. Так почему он не делает этого? Я опасаюсь, что частью ответа является то, что Трамп считает, что европейские страны много лет жили благодаря США в рамках НАТО.

Новая стратегия национальной безопасности США говорит прежде всего о Западном полушарии. Это объясняет, почему Трамп пошел в Венесуэлу и угрожал Дании из-за Гренландии. Если Трамп больше не видит в Китае главного врага, а считает, что Западное полушарие принадлежит США, а Восточное – Китаю, то все пространство между ними превращается в арену борьбы между Россией и Европой. Зачем Америке в это вмешиваться? Это не ее война.

В определенной степени я могу это понять. Но чего я не могу понять, так это почему он тогда обвиняет Зеленского – человека, на чью страну напали, в том, что конфликт не решен. Все это, по моему мнению, добавляет президенту Путину уверенности.

Мы уже давно слышим дискуссии о том, какое именно вооружение больше всего нужно Украине. Но действительно ли несколько ракет Tomahawk могли бы изменить ход войны?

Вопрос прежде всего в том, что вообще могло бы изменить ход войны. По моему мнению, часть ответа заключается в том, что если вернуться к началу этой войны, то стоит вспомнить 40-мильную российскую колонну, которая шла на Киев, а также российскую военную мощь против такой маленькой страны как Украина. Не думаю, что Запад ожидал, что Украина сможет выдержать тот первый российский удар, но это вы сделали. Благодаря вашей смелости, профессионализму, стойкости и жертве.

Затем Запад должен был решить для себя, если Украина не является членом НАТО, то почему они должны вмешиваться? Потому что они не хотят воевать с Россией. И прошло много времени, прежде чем Запад предоставил Украине противотанковое оружие. Затем еще позже, после долгих колебаний, танки. Еще позже – дальнобойные ракеты, например Storm Shadow, и почти через год – F-16. Если оглянуться назад, был бы результат войны другим, если бы все эти решения приняли раньше?

А если смотреть на сегодня через ту же призму, если война продлится еще год, два или три, – что мы сделаем потом, что могло бы помочь, если бы мы сделали это сейчас, а не через три года?

Для меня одно из самых больших изменений в том, что в начале российского вторжения это не воспринималось как наша война. Она происходила в Европе, но не ощущалась как наша. Теперь, когда США выглядят так, будто отходят от НАТО, когда Россия ведет себя все смелее, когда мы внимательнее смотрим на реальный военный потенциал Запада в Европе, то становится понятным – российская угроза теперь является угрозой не только Украине, но и Европе.

Вы, наверное, сказали бы мне, что говорили нам это с самого начала, и я соглашусь, но, кажется, наши политики начали чувствовать это значительно сильнее. На прошлой неделе я был на мероприятии в польском посольстве. Они чувствуют жар российского вторжения не только из-за истории, но и сегодня. Именно поэтому они тратят деньги, наращивают возможности, работают с украинцами, чтобы понять уроки, которые вы выучили.

Стоит внимания! Украина стала важным союзником для стран Персидского залива из-за своего опыта в сбивании иранских дронов. Арабские медиа изменили нарративы относительно Украины и теперь пишут не просто как о стране, ставшей жертвой агрессии, а как о стране, приобретшей уникальный опыт для борьбы с иранскими дронами.

Не думаю, что в этой стране это ощущается так же остро, но теперь, когда США колеблются по НАТО, мы видим все больше разговоров на самом высоком политическом и военном уровне о том, что мы не можем просто наблюдать и позволить Украине проиграть. Конечно, так не будет. Но что мы можем сделать?

Думаю, такие вещи, как авиация для обеспечения бесполетной зоны, дальнобойные ракеты, введение боевых подразделений, могли бы изменить то, как Путин оценивает угрозу. Потому что он знает, что имеет Украина, знает ваши границы и знает, что у вас меньше военных, чем у него, и поэтому хочет вести долгую войну на истощение, потому что в таком сценарии он выигрывает.

Чем больше Запад давал бы технологий, тем больше это сдвигало бы ситуацию и потенциально открывало бы интересные возможности. Например, если бы Украина смогла провести внезапную операцию в Крыму и реально приблизиться к его возвращению, это стало бы стратегической катастрофой для Путина.

Если бы он хотя бы подумал, что это возможно, он оглянулся бы и сказал себе, что надо начинать переговоры, потому что он не может позволить себе потерять Крым. Учитывая исторические и стратегические причины, для него это чрезвычайно важно. Итак, это длинный ответ, но я действительно считаю, что Запад теперь все больше понимает, что это угроза не только для Украины, но и для Европы. И тогда возникает вопрос: что мы должны с этим делать?

Должны ли были страны НАТО закрыть небо над Украиной с первого дня войны? Должны ли они были войти в эту войну еще в 2022 году? Изменило бы это ситуацию?

Да, изменило бы. У меня нет никакого сомнения в этом. У России нет ответа на западную авиацию, поэтому я думаю, что это имело бы значение. Но я, как старший военный, оставил бы историкам судить о том, что можно было или нельзя было сделать тогда и к каким последствиям это могло бы привести.

Как военный, я смотрю в настоящее и в будущее. Я не могу изменить то, что уже произошло. Мы должны извлечь уроки из того, что произошло, чтобы это повлияло на наши дальнейшие решения. Когда война закончится, будет очень хорошая возможность оглянуться назад и понять: если бы мы дали раньше танки, ракеты и F-16, то создало бы это для Украины возможность действовать иначе? Возможно, да. Изменило бы это ход войны? Кто знает.

Во время моего последнего визита в Украину я общался с некоторыми вашими пилотами F-16. На Западе мы используем авиацию совсем иначе, чем это делает Украина. У вас нет независимых воздушных сил в том виде, как у нас, поэтому авиация закреплена за армейскими подразделениями, и они используют ее совсем иначе, чем независимые воздушные силы, как у нас или у американцев.

Есть мнение, что F-16 могли бы открыть для Украины очень интересные возможности, если бы их применяли определенным образом, а не так, как сейчас. Но, честно говоря, это не моя война, это – ваша война. У вас воюют невероятно смелые и профессиональные люди, и не нам указывать вам, как именно. Но мы действительно используем свои ресурсы и возможности иначе, чем вы привыкли. Думаю, именно здесь для Украины могло бы появиться реальное преимущество.

Что происходит на Ближнем Востоке и действительно ли Трамп может победить?

Мы внимательно следим за событиями на Ближнем Востоке. США перехватывают дешевые иранские "Шахеды" ракетами Patriot и другими недешевыми зенитными ракетами? Как вы оцениваете эффективность США в перехвате "Шахедов"?

Меня много об этом спрашивают. Прежде всего все военные, с которыми я общаюсь, говорят, что Patriot не используют для сбивания "Шахедов". Но сам принцип заключается в том, что мы используем истребитель и ракеты "воздух – воздух", каждая из которых стоит около полмиллиона фунтов, чтобы сбить дешевый дрон.

Интересно, что люди очень зацикливаются именно на стоимости. Многие страны Ближнего Востока не имеют проблем с деньгами. Им безразлично, чем именно сбивать дроны. Им безразлично: стоит это 10 фунтов или миллион. Их волнует безопасность и защищенность своих людей.

Но настоящая проблема в другом. Запад преимущественно инвестировал в технологии, чтобы не допустить втягивания в войну на истощение. Такие технологии недешевые, а значит, можно позволить себе меньшее количество ракет. Чем они сложнее, тем меньше их можно иметь. Но Иран понял: американскому качеству можно противопоставить количество.

То есть, ты берешь "Шахед", ставишь на него другой датчик спереди и запускаешь 10 дронов по американскому военному кораблю. Все они будут сбиты в небе. Но если запустить 100, а тем более 1000 таких дронов по американскому военному кораблю, то он не сможет одновременно отслеживать такое количество целей, и у него просто закончатся ракеты.

Мое мнение в том, что Иран действует очень эффективно. Мы считаем, что у них до сих пор есть более 70 тысяч дронов типа "Шахед", а также много FPV-дронов и не только. Президент Зеленский был в Лондоне, и мы узнали, что несколько украинцев с опытом работы с дронами поехали в Персидский залив, чтобы помочь странам региона эффективнее противодействовать "Шахедам", используя свои знания.

Сначала я подумал: как Украина может помочь? Вы же сами воюете. Но я считаю, что это действительно очень взвешенный шаг президента Зеленского, потому что ему нужна помощь в войне. Ему нужны деньги и оружие. На Ближнем Востоке есть деньги и оружие, но там нужны профессиональные знания и опыт. Думаю, президент Зеленский завоюет доверие стран Ближнего Востока. После этого они будут более склонны помогать ему в борьбе с Россией.

Я также обсуждал это на одном из мероприятий с польским посольством, которое было посвящено тому, как Польша учится на примере того, как Украина борется с дронами. Мы не думаем, что у нас будет такая же война, как у Украины с Россией. Но на самом деле дроны надо воспринимать не просто как устройства, которые несут гранату и доставляют ее в окно. Если смотреть на дроны как на узлы в экосистеме поля боя, тогда все выглядит иначе.

Эти узлы передают информацию и создают более детальную картину поля боя. Одни из этих дронов могут наблюдать, другие – слушать, еще другие – перехватывать радиосигналы, а некоторые – создавать радиопомехи. И вдруг оказывается, что эти дроны не просто летают и уничтожают цели, а становятся инструментом контроля поля боя.

Раньше я летал на самолетах поддержки, на истребителях. Но зачем в будущем использовать истребители для поддержки наземных войск, если это можно будет делать с помощью дронов? Поэтому, по моему мнению, из этого можно вынести действительно очень интересные уроки.

Конечно, опыт, который ваши люди получили в Украине в борьбе с дронами типа "Шахед", уже передается дальше. И в вашей стране есть опыт, который позволяет уничтожать "Шахеды" за долю стоимости ракеты. Многие из этих возможностей сейчас так же быстро внедряются на Ближнем Востоке.

Прав ли Трамп, говоря, что США не нужна помощь союзников?

Знаете, я долго служил в армии, и нам регулярно приходилось определять, где именно расположены главные угрозы. На тот момент для нас это были Россия и Китай. Мы проводили военные моделирования того, как могла бы выглядеть война с Россией или Китаем, какой была бы роль США, сколько нужно кораблей, танков, самолетов и как это должно было бы влиять на оснащение и структуру армии.

Мы также моделировали, что было бы в случае войны против Ирана. И на самом деле иногда я даже играл за Иран в этих сценариях. Каждый раз, когда я проводил такое моделирование, Иран неизбежно проигрывал, потому что у него нет ответа на американскую военную мощь.

Но каждый раз все сводилось к Ормузскому проливу, потому что это естественное стратегическое место, через которое проходит около 20% мировой нефти и еще больше мирового природного газа. И как только ты останавливаешь поток торговли, это имеет последствия для всего мира. Поэтому все это было вполне предсказуемо. Американские военные должны были понимать это с самого начала.

Здесь вопрос в том, слушал ли президент Трамп советы своего военного руководства. Все больше похоже на то, что нет. Будто он думал, что сможет зайти в Иран, так же как они зашли в Венесуэлу: свергли Мадуро – и на этом все. Обычно военное руководство отводит политиков в сторону и объясняет ситуацию. Военные выполнят свою работу, но вопрос в том, что дальше.

Слушая выступление Трампа, очень сложно понять его стратегическую цель. Это смена режима? Они фактически сделали это в первый день. Они устранили всех, кто был связан с аятоллой Али Хаменеи, всю его семью и старших должностных лиц. Но война не прекратилась.

Или это для того, чтобы Иран никогда не создал ядерное оружие? Вы можете отложить их программу на день, неделю, месяц или год, но само намерение у них останется. Вы не можете остановить их желание это сделать. Они не могут забыть то, чему уже научились.

Проблему Ормузского пролива сложно решить военными средствами – здесь нужен политический диалог. А выглядит так, что Трамп не очень хочет этим заниматься. Поэтому я не до конца уверен, какова конечная цель, и, честно говоря, даже думаю, что президент Трамп тоже не до конца уверен. Похоже, он рассчитывал, что восстание начнется в тот момент, когда США будут атаковать Тегеран.

Я знаю некоторых иранцев, и они говорят, что мы не понимаем иранский народ, если думаем, что это произойдет. У них нет оружия. Их убивали, когда они протестовали. Режим до сих пор у власти. Возможно, там уже другие люди, но власть все равно остается в их руках. Поэтому наивно ожидать, что люди просто поднимутся.

Сейчас президент Трамп пытается привлечь международное сообщество. Ему говорят: "Вы это сломали, теперь исправляйте". И, похоже, Трамп уже понимает, что начать войну значительно легче, чем ее закончить.

Потерял ли Трамп контроль над этой войной?

Я не уверен, что он потерял контроль, но даже в конце первого дня президент Трамп всем говорил, что мы уже победили. Думаю, его захватила сама военная история. Нет никакого сомнения, что американская армия доминирует над иранской. Иранская противовоздушная оборона была ослаблена. Американская авиация может действовать где угодно над Ираном. У Тегерана нет на это ответа.

США могут поражать цели на поверхности земли, под землей и над ней, когда захотят. Именно поэтому США и снимают фильмы, демонстрируя, на что они способны. Поэтому в военном смысле они сказали бы, что это был большой успех. Но стратегически – дала ли эта операция те результаты, которых хотел президент Трамп? Ответ очевиден – нет.

Президент Трамп утверждает, что иранцы теперь просто ищут выход и хотят вести переговоры. Но президент Ирана опроверг это. Время не на стороне президента Трампа, так же как и поставки оружия. Поэтому, думаю, баланс сейчас качнется от США в сторону Ирана. И есть серьезный риск, что именно это может определить президентство Трампа.

Могут ли США действительно выиграть эту войну?

А что значит выиграть?

Если говорить, например, о разблокировании Ормузского пролива, то это сейчас самая большая проблема для президента Трампа.

Это можно было бы сделать, если собрать конвои с эсминцами, которые будут обеспечивать прикрытие, и так зачищать море от мин, надеясь, что ни один корабль не будет атакован. Но если посмотреть на количество кораблей, проходящих через Ормузский пролив, на их размеры, уязвимость и количество доступных военных кораблей, то это невероятно опасная операция. Нет сомнений, что часть кораблей будет поражена и произойдет экологическая катастрофа.

Я сомневаюсь в таком варианте. Можно решить, мол, хорошо, несколько танкеров взорвут, но остальные пройдут. Но танкерная война, которая была в 1980-х, длилась около четырех лет, и за это время было атаковано более 400 торговых судов. Я не вижу оснований ожидать, что у США будет желание делать что-то подобное, поэтому такой сценарий выглядит маловероятным.

Справка. Танкерная война – это этап ирано-иракской войны в 1984 – 1988 годах, характеризовавшийся систематическими нападениями на нефтяные танкеры в Персидском заливе для разрушения экономики врага. В общем обе стороны совершили почти 500 нападений: Ирак – более 280, Иран – более 160.

Если же вы хотите решить эту проблему надолго и сказать, что Тегеран больше не сможет сделать этого снова, тогда вам пришлось бы вторгаться в Иран. Пришлось бы фактически аннексировать значительную часть территории, которая прилегает к Ормузскому проливу с обеих сторон, то есть полосу суши, чтобы контролировать территорию по ту сторону пролива. Это действительно могло бы решить проблему надолго. Но для этого нужно большое количество наземных войск. А наземные войска – это уже долгосрочное обязательство.

Они станут мишенью. Будут потери среди американцев. А президента Трампа избирали под лозунгом, что он "президент мира" и что он положит конец всем этим войнам. Не думаю, что в США была бы большая поддержка такого масштаба вмешательства, если она вообще была бы. Потому что тогда Трамп буквально затягивает США в очень сложную ситуацию.

Очень трудно предсказать результат. Знаю, это звучит немного странно, но большинство моих коллег-военных думают, что однажды утром президент Трамп просто проснется, объявит о победе, выведет свои войска и уйдет.

Какие слабые места США показала война в Иране?

Показала ли эта война военные слабости США?

Думаю, что да. Но здесь надо быть осторожными. Это похоже на вопрос, является ли война в Украине моделью того, как будут воевать в будущем? Нет, не является. Здесь вопрос в другом: может ли только воздушная кампания достичь тех целей, которые президент Трамп пытался реализовать? И ответ однозначный – нет.

Авиация позволяет очень точно бить по возможностям противника. Это минимизирует риск потерь с вашей стороны. Вы можете действовать очень взвешенно, но в то же время жестко в том, как ведете войну. Но без наземных войск этот эффект не будет длительным. Поэтому если у вас нет желания вводить наземные войска – не начинайте этого.

Я уверен, что американские военные – очень профессиональные и очень способные люди. Они управляют самой большой военной силой в мире. Они могут все. Они уже проводили моделирование и знают, что может произойти. Поэтому, по моему мнению, проблема в том, что президент Трамп проигнорировал советы, которые ему давали, и теперь они будут разрабатывать план, как из этого выйти. Думаю, именно в этом и заключается главная сложность для Трампа.

Так показало ли это пределы американской авиации? Да. Но я бы не стал недооценивать военную силу США – если бы они высадили войска и должным образом привлекли флот, то ни одна страна в мире не смогла бы их остановить. Но вопрос в готовности мириться с потерями. Афганистан и Вьетнам научили США – никто не хочет мириться с такими потерями, если только это не война за национальное выживание, а это не такая война.

Могут ли США долго вести такие действия и одновременно быть готовыми к другой большой войне, например, вокруг Тайваня?

Если говорить о запасах, то, думаю, надо начать с Великобритании. Мы тоже рассматривали определенные войны, к которым вроде бы были готовы, и предполагали, сколько они будут длиться, а следовательно, сколько оружия нам для этого понадобится. Война в Украине, а теперь и война с Ираном, показали, что мы очень сильно ошибались. На самом деле у нас было совсем недостаточно оружия. У нас были хорошие возможности по кораблям, танкам и самолетам, но запасы боеприпасов даже близко не соответствовали реальным потребностям.

США, по моему мнению, всегда тратили намного больше, и не только в абсолютных цифрах. Если я не ошибаюсь, там речь идет о бюджете в полтора триллиона долларов, который вскоре пойдет на рассмотрение в Конгресс. Это ошеломляющая сумма. Для большинства стран это просто невозможные деньги, но даже при этом США тоже имеют ограниченные запасы.

Думаю, один из самых интересных вопросов, который возник за время войны с Ираном, заключается в том, что США тратят много своих зенитных ракет на противодействие иранской угрозе баллистических ракет, потому что у Ирана их много. Трамп заявлял, что они могут увеличить производство в четыре раза.

Но если посмотреть на темпы расходов этих ракет и на возможности американской промышленности, то даже если увеличить производство вчетверо, то все равно не будет успевать за потребностями. За год возможно увеличить производство, но не за неделю. Поэтому то, что Трамп говорит, будто США могут воевать вечно, это просто неправда.

Есть виды оружия, которые США могут производить быстро, но, как по мне, вопрос не так в стоимости войны, как в количестве боеприпасов. Для сравнения, если США могут производить 17 Patriot еженедельно, то, насколько я понимаю, Иран может производить около 5 тысяч дронов "Шахед" ежемесячно. Это значительно больший производственный масштаб, и с этим надо как-то справляться.

Думаю, одна из причин, почему американская военная кампания так сильно нацелена на запасы и производство иранских ракет, заключается в том, чтобы не дать Ирану запускать эти ракеты в воздух. Потому что как только они запускают баллистическую ракету, ты уже должен использовать дорогую ракету, чтобы ее сбить. Ты или сбиваешь стрелы, или стреляешь в лучника. И они пытаются уничтожать эти ракеты еще до запуска. Это довольно разумный подход.