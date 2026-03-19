Подводные лодки являются важнейшим элементом в военно-политическом противостоянии НАТО с враждебными государствами. Они играют особую роль в ядерном сдерживании, благодаря им страны ведут разведку, наблюдают за движениями кораблей, совершают различные диверсии и тому подобное. Россияне кроме всего вышеперечисленного еще и непосредственно наносят удары по территории Украины, запуская неядерные версии ракет "Калибр". Или записывают для Путина исторические кадры, как американские военные захватывают танкеры теневого флота. Кремлевские субмарины хоть и являются в определенной степени технологически отсталыми по сравнению с подводными лодками США, представляют собой один из ключевых факторов безопасности для Москвы.

Одним из главных разработчиков подводных лодок и специальных аппаратов в стране-агрессоре является конструкторское бюро "Малахит" (полное название – "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" имени академика Н. Н. Исанина"). Именно это КБ разработало более 100 проектов субмарин, а сейчас его специалисты работают над новой подводной лодкой пятого поколения под названием "Хаски".

Параллельно с этим некоторые ведущие специалисты "Малахита" бьются над реализацией принципиально новой глобальной концепции, которая должна обеспечить России господство над другими государствами, позволить ей занять лидерство в добыче полезных ископаемых в Арктике, а также распределить мир на сферы влияния между собой, американцами и китайцами.

Редакция 24 Канала получила для анализа от частной разведывательной компании Dallas более 80 тысяч писем с почты заместителя главного конструктора по вооружению "Малахита", члена научного совета Российской академии наук Андрея Курносова.

О том, как Кремль еще в 2016 году готовился к захвату Европы и планировал масштабные диверсии, каким образом Москва собирается создавать хаос на планете ради получения ведущей роли в новой системе безопасности мира, а также при чем здесь идеолог войны Юрий Ковальчук и "Роснефть", читайте в материале.

"Олененок Бемби", тысячи мемов и часы "сопливых" сообщений: кто такой Андрей Курносов

Чтобы полноценно раскрыть амбиции Кремля по господству в мире, стоит окунуться в мир автора сверхмасштабного проекта России. 64-летний Андрей Алексеевич Курносов (по данным Manticore, имеет паспорт серии 4005 с номером 833515, выдан 25 мая 2006 года отделом милиции Московского района Санкт-Петербурга) параллельно с работой в конструкторском бюро работает заведующим кафедрой БА1 "Корабельное вооружение и морская робототехника" Балтийского государственного технического университета "Военмех" имени Устинова, Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПБГМТУ), а также в некоммерческой организации "Инновационный инжиниринговый центр".

Бывшая жена Курносова Елена Романова сейчас носит фамилию Анисимова и работает в Санкт-Петербургском филиале АО "Росэнергобанк". Пара развелась в 2013 году, имея общего ребенка Наталью. Сейчас они почти не общаются. Что привело к расставанию супругов, сказать трудно. Вероятно, Романова не выдержала измену Курносова, поскольку тот закрутил горячий роман с на тот момент преподавательницей кафедры СПБГМТУ Натальей Зорниной.

Несмотря на 22 года разницы в возрасте, Курносов и Зорнина встречались минимум с 2011 по 2016, а их отношения были своеобразными эмоциональными качелями – как для мужчины, так и для женщины. Они называли себя ОБ и ТМ – сокращение от Олененка Бемби и Таинственного Макавити (кот-шпион из книги английского поэта Томаса Стернза Элиота "Котоведение от Старого Опоссума", – 24 Канал).



"Наскальная живопись" от кандидата технических наук / Фото из переписки Курносова

Обменивались интимными фото, путешествовали в оккупированный Крым, а также в Таиланд, Мексику и тому подобное.



Часть совместных фото Курносова и Зорниной / Коллаж с почты военного преступника

Впрочем, в какой-то момент Зорнина изменила Курносову со своим сверстником, после чего пара на время разошлась. Конструктор настолько сложно переживал развод, что 4 года прислал себе же на почту сотни "сопливых" писем с мемами и советами, как строить отношения с женщинами.



Учиться не поздно и в 52 года / Скриншот с почты Курносова

Периодически конструктор посылал себе сообщения вроде "Желаю тебе спокойной ночи каждый день", а иногда – переходил в другой режим и посылал себе голосовые сообщения. Однажды вечером Курносов записал на диктофон размышления о собственной жизни общей продолжительностью более 90 минут.

Кроме того, почта инженера буквально завалена отправленными себе же стихами различных поэтов, песнями Высоцкого и тому подобное.



ОБ и ТМ стихотворение (с) / Скриншот с почты Курносова

Некоторые из подобных сообщений инженер отправлял Зорниной после развода, а на определенные письма "Олененок Бемби" даже отвечала. Впоследствии любовники снова сошлись, но ограничились условно открытыми отношениями и нечастыми встречами, что иногда продолжаются до сих пор.

Несколько тысяч сообщений посвящены своеобразной "отдушине" конструктора – его собаке по кличке Урс. Немецкий шпиц служит путинскому прислужнику своеобразной компенсацией за любовные неудачи: Курносов устраивает псу ароматические ванны, возит на соревнования, заказывает написание его портретов. Более того, они даже якобы "договорились" умереть в один день.



Собаку жалко / Скриншот с почты Курносова

Кроме любовных историй и откровенно трешовых мемов, ученый хранит на почте свои многолетние записи в дневнике Daygram, которые отличаются путаностью изложения мыслей, частой критикой Путина, а также мечтами о величии России.

В общем все 80 тысяч писем инженера рассортированы по отдельным папкам, годам, темам и адресатам и позволяют составить психотип владельца почты: зацикленный на контроле и порядке, не очень уверенный в себе человек, прячущий комплексы в работе и за чтением книг и поэзии.

Россия работает над новой концепцией подводных баз, что позволит ей контролировать океан

Хотя бы условный анализ психологического состояния конструктора важен для общего понимания, какие именно лица в России имеют доступ к секретным технологиям, участвуют в разработке стратегических вооружений, а также официально владеют оружием (Курносов имеет соответствующую лицензию и часто возит с собой и пневматическое, и огнестрельное).

Именно он отвечает за внедрение и разработку крылатых и баллистических ракет, а также систем вычисления и ИИ и не только на подводные лодки. Впрочем, работа согласно должностным обязанностям является для Курносова отнюдь не основной. Поскольку в определенной степени смыслом его жизни последних лет является создание принципиально новой стратегической подводной системы, которая может полноценно заменить собой целый флот.

В своей концепции, которую инженер начал выстраивать еще в 2015-2016 годах, Курносов называет проект "актором". Согласно замыслам конструктора, система будет представлять собой модульно-блочную конструкцию, способную выполнять гидроакустическую, гидрологическую и навигационную разведки, заниматься поиском кабелей и других объектов инфраструктуры, а также служить целеуказанием для непосредственно поражения.

Также "актор" должен нести на себе беспилотные летательные и подводные глубоководные аппараты с функцией скрытой доставки групп спецназовцев к месту диверсии, иметь средства ДРЛО и противоракетной обороны. При этом он должен быть достаточно небольшим, чтобы и не оставлять после себя тепловой след, и скрыто перемещать модули системы в стандартных морских контейнерах. Более того, небольшой экипаж, согласно концепту, должен удешевить эксплуатацию и увеличить автономность.

Ключевой характеристикой актора должна быть его бескомпроматность. Согласно военной терминологии, это означает невозможность доказать его принадлежность тому или иному государству.



Заметка Курносова о подводной системе, которая должна вывести Россию на принципиально новый уровень за 2017 год / Скриншот с почты инженера

Кроме исключительно военного назначения, что является для Кремля главным, актор должен иметь еще и гражданское приспособление. Ключевым в этом является добыча полезных ископаемых в Арктике, а также очистка океана от мусора.



План Кремля – экспорт безопасности через подрыв геополитической стабильности / Скриншот с почты Курносова

Москва хотела доминировать в океане за деньги Запада

Кстати, именно на теме решения экологических проблем Курносов и поклонники его концепции собирались привлекать дополнительное финансирование на реализацию проекта. Причем деньги россиянам должны были бы поступать от западных корпораций.



Идеальное сочетание для Москвы – за деньги Запада построить супероружие / Скриншот с почты Курносова

И если кому-то кажется, что столь глобальная система, придуманная одним инженером, совершенно выходит за рамки здравого смысла и возможностей России, то это совсем не так. Дело в том, что идея Курносова получила очень высокопоставленных сторонников.

Одним из них является Андрей Безруков, советник руководителя "Роснефти", профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, а также член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Андрей Безруков известный советский российский шпион, что по легенде был канадцем Дональдом Гитфилдом. Вместе со своей коллегой и женой Еленой Вавиловой (Трейси Ли Фоули) он более 20 лет жил за пределами СССР, в Чехии, Франции, и Канаде. Долгое время работал в Штатах в консалтинговом агентстве и общался с влиятельными политиками и предпринимателями. После разоблачения супругов вернули в Россию в рамках обмена. Дети Безрукова и Вавиловой через суд доказали, что не были причастны к работе на вражескую страну, ничего не знали о работе родителей, и даже не слышали от них русской речи. Оба сына шпионов захотели жить на Западе, но впоследствии якобы переехали в страну-агрессора.

С этим крайне влиятельным персонажем Курносов общался в течение многих лет.

Через него он получил не только множество важных контактов среди руководителей оборонных компаний и бизнес-гигантов, но даже политическую поддержку Юрия Ковальчука. Того самого, что способен напрямую влиять на Путина, продвигать любые безумные идеи и получать одобрение на их реализацию.



Через несколько лет после рождения концепции Курносов уже получил поддержку Ковальчука / Скриншот с почты инженера

В апреле 2018 Курносов писал Безрукову, что актор должен быть еще и средством базирования сверхтяжелых роботов для освоения мирового океана. С размещением платформ для строительства морской робототехники в союзных для Москвы странах Латинской Америки, Африки и т.д. для своеобразного "экспорта безопасности".



Строительство "фабрик" для военного сдерживания стран Запада в 2018 году было одним из элементов плана России по установлению многополярного мира / Скриншот с почты Курносова

Понятно, что масштабный проект, который затеял путинский конструктор, невозможно внедрить в жизнь за несколько лет. Особенно сложно его реализовать в условиях санкций, наложенных на Россию после 2022 года. Да и экономически Кремль чувствует себя крайне нестабильно. Однако по меньшей мере определенную часть концепции Курносова и его безумных приспешников Москва уже воплотила.

Как Россия еще в 2016 году готовилась к диверсиям в Европе и захвату Арктики

Одним из ключевых факторов, при которых Россия должна была бы играть ключевую роль в мире, по замыслам Путина и его окружения, должен был бы стать ряд кризисных ситуаций: экономические перипетии, кибервойны, техногенные катастрофы, неконтролируемая миграция и войны.

Ковальчуки, Безруковы и другие идеологи справедливо спрогнозировали, что наибольший спрос на безопасность можно наблюдать именно во время угрозы. Россию представители ее власти рассматривали именно как определенного экспортера безопасности других стран, однако для того, чтобы к Кремлю обращались за гарантиями, Москве нужно было провоцировать те же кризисные ситуации.

Такую концепцию, в основу которой Курносов закладывал свое видение актора, сформулировали российские политики, идеологи и бизнес-гиганты еще в 2016 году. Представляли ее во время закрытой сессии заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".



Гаранты безопасности не нужны, если мир живет в мире / Скриншот из презентации закрытой сессии клуба "Валдай" за 2016 год

В презентации россияне прямо указывали, что в случае определенных кризисов другие страны будут искать альтернативных Штатам поставщиков технологий и безопасности.



Альтернативу США должна была бы обеспечить именно Россия / Скриншот из презентации закрытой сессии клуба "Валдай" за 2016 год

При этом Кремль в таком перераспределении мира практически не принимал во внимание Китай.



Они хотели экспортировать безопасность, но не смогли написать "исторический" без ошибок / Скриншот из презентации закрытой сессии клуба "Валдай" за 2016 год

Параллельно с наработкой стратегии, согласно которой Россия должна спровоцировать ряд кризисов, а потом героически предложить путь к выходу из них, Курносов и Безруков с компанией активно изучали схемы прокладки кабелей связи.



Схемы прокладки интернет-кабелей были на столе Курносова еще в 2016 году / Скриншот с почты российского конструктора

У России есть план разделения мира до 2035 года

Так стоит ли рассматривать многочисленные диверсии, которые сейчас совершает Кремль с помощью "теневого флота" как ситуативные операции ради запугивания Запада и сдерживания поддержки Украины? Или они являются следствием достаточно тщательно продуманной стратегии, нацеленной на подрыв глобальной безопасности мира? Вопросы, видимо, риторические, особенно если рассматривать их в контексте дальнейших планов Москвы. Их можно четко увидеть в презентации от 2020 года, созданной Андреем Безруковым в том числе и при участии Курносова, для форума Агентства стратегических инициатив и Росконгресса.

И хотя путинские приспешники отнюдь не вписывали в план полномасштабное вторжение в Украину, а также предрекали распад Евросоюза в 2023 году, они достаточно четко предсказали начало новой Холодной войны, кибервойну, а также переход США к так называемому "нео-рузвельтарианству" с изменением внешней политики под названием "Доктрина Монро 2.0".

Доктрина Монро – внешнеполитическая декларация США, которую провозгласил в 1823 году президент Джеймс Монро. Концепция документа заключалась в принципе "Америка для американцев" и разделяла сферы влияния Америки и Европы. Доктрина запрещала европейским государствам вмешиваться во внутренние дела государств Западного полушария и гарантировала невмешательство США в конфликты Европы.



Планы-предсказания Россией мира до 2035 года / Скриншот презентации с почты Курносова

Еще более интересным выглядит планирование распределения стран по сферам влияния, где мир должен превратиться в условные острова с двумя или тремя центрами влияния. России при этом выбрали место центра принятия решений в Евразии и создателя нового техноблока. Под пятой Кремля, согласно замыслам и прогнозам, должно было оказаться пол-Европы. Только на Францию, Испанию, Италию, Швецию и Норвегию с Германией должно было бы остаться равноценное влияние Вашингтона и Москвы.

Не только Трамп: Путин также посягает на Гренландию

Как, кстати, и на Гренландию, которая интересует Кремль в контексте захвата Арктики с ее ресурсами. Соединенные Штаты Америки в видении российских деятелей до 2035 года должны быть разделены на два полюса: англоязычный север и испаноязычный юг.

При этом львиную часть Южной Америки, почти весь так называемый Ближний Восток и многие страны Африки путинские единомышленники отнесли к так называемой "дыре" – мест постоянных конфликтов и нестабильности. Такую же роль до полномасштабного вторжения Москва готовила для Донбасса.



Путин также посягает на Гренландию / Скриншот презентации с почты Курносова

Россия адаптируется, но не меняет планов

Понятно, что на пятом году большой войны против Украины, когда Россия провалила все свои стратегические цели по захвату Киева за три дня, ни о каком создании Евразийского острова с центром в Москве вообще не может идти речи. Однако все действия Кремля показывают, что ни Путин, ни его идеологи вообще не отказались от амбициозных планов, составленных еще в 2020.

Несмотря на откровенно огромные проблемы с экономикой, россияне просто адаптируются под ситуацию, которая сложилась. И пытаются действовать так, чтобы довести Евросоюз до фактического распада, а НАТО – до неспособности действовать одним целым.

Подыгрывая Трампу с его доктриной Монро 2.0, расшатывая ситуацию в Германии, Франции, Италии и других государствах с помощью своих политических прокси. Москва продолжает свою диверсионно-террористическую деятельность в море, запускает беспилотники в воздушное пространство соседних с Украиной стран, разжигает конфликты в Африке, передает Ирану разведывательные данные для ударов по базам США, и всячески подогревает любую нестабильность в каждом регионе, где имеет влияние.

Амбициозные проекты типа создания междоменного актора для господства в океане не свернуты. Это означает, что без решительного противодействия, реально работающих санкций и поставок западных технологий россияне могут если не полностью достичь успеха, то по меньшей мере окончательно подорвать мировое устройство безопасности.