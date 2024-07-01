Использование Россией именно этого региона означает, что страна-агрессор ищет возможности заблокировать или отрезать определенные государства от Европы. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт YouControl, внешний консультант Всемирного банка Михаил Кольцов, добавив, что это может произойти в случае военных действий или диверсий.

К теме Подводная война и миллиард людей без интернета: чем грозят атаки России на подводные кабели

"Использование гражданских судов для такой разведки и в целом внимание России к этому ареалу, свидетельствует о том, что они понимают, что коммуникации являются ключевыми для этого региона", – отметил Михаил Кольцов.

Что пытается сделать Россия

Из пролива севернее Великобритании выходит сеть огромных, защищенных двойной броней кабелей, которые передают сверхважную информацию. Фактически они являются основой интернета и связывают два континента по морю.

В случае атаки спутниковый интернет не имеет такой мощности, чтобы компенсировать объем интернета, который проходит по этим кабелям. Именно поэтому они являются важной частью экономики. От цифровой инфраструктуры зависит очень много процессов в Европе и северных странах.

Возможно, россияне рассматривают даже не этап повреждения или уничтожения этой инфраструктуры, а этап подключения к ней, то есть проводят разведку, чтобы понять, куда можно присоединиться, для того, чтобы, например, перехватывать трафик, который дальше может быть основой кибератак или промышленного шпионажа,

– рассказал эксперт YouControl.

Поэтому можем рассмотреть два варианта: первый – Россия тестирует возможность подключения для того, чтобы зайти в эту систему, а второй – ищет критические точки, которые приведут к коллапсу всей системы.

Чего ожидать другим странам

В Северном море есть сети, которые соединяют Норвегию с Великобританией, Данию с Соединенными Штатами. Стоит понимать для чего именно существуют эти кабели. В сетевой связи есть такое понятие как "латенси", то есть за сколько миллисекунд сигнал доходит из точки А до точки Б. Соответственно, чем меньше расстояние, тем меньше показатель летенси.

Например, если этот показатель превышает одну минуту или даже несколько секунд, то система автоматически отказывает в доступе к определенным услугам. Все это в целом повлияет на экономические процессы и критическую инфраструктуру.

С точки зрения кибербезопасности, перебитые кабели или другие атаки будут иметь влияние, потому что без внешнего интернета внутренняя инфраструктура фактически будет незащищенной. Вы не сможете, например, перенаправить трафик, что является одним из способов защиты сайтов.

Фактически это означает, что внутренняя диджитальная инфраструктура страны отрезана от внешней, она не сможет управлять рисками, балансировать свою эту систему. Поэтому вы станете уязвимыми для киберрисков,

– подчеркнул Михаил Кольцов.

Ранее западные издания со ссылкой на источники в НАТО писали, что Россия могла заминировать критическую инфраструктуру в Северном море. Для этого использовали невоенные суда.