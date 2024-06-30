Подозрения появились после получения данных от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями. Навредить инфраструктуре могут невоенные суда.

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Россия может осуществлять шпионские или диверсионные действия

В Times говорят, что России нужны лодки для выполнения шпионских миссий, потому что спутниковые снимки не достигают морского дна.

С осени 2022 года, когда произошли диверсии на газопроводах "Северный поток", защита критически важной подводной инфраструктуры стала одним из основных направлений деятельности НАТО и ЕС, которые имеют выход к морю.

В издании также отметили, что основные цели для спецслужб Кремля – кабели электроснабжения, телефонные кабели и нефтяные и газовые трубопроводы. Особенно они ими заинтересовались после полномасштабного вторжения в Украину. И хотя никаких доказательств минирования кабелей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северном море нет, но в 2022 году взрывчатку нашли на одном из британских кабелей.

Сегодня шпионаж выявить сложнее. Если раньше для него использовались в основном исследовательские суда или военные корабли, то теперь мы чаще видим невоенные суда,

– сказал специалист по морской безопасности бельгийского подразделения Томас де Шпигелере.

Справочно. Бельгийская газета De Tijd опубликовала статистику, что за последние 10 лет более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий. По меньшей мере 749 из них произошли в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 – произошли вблизи кабелей электроэнергии, а остальные 124 – в районах, где проложены телекоммуникационные кабели.

Информация об этих местах имеет решающее значение, если Москва решит осуществить диверсию на системах энергокоммуникаций, подключиться к кабелям связи или манипулировать ими. К тому же масштаб операций России за рубежом сейчас достиг уровня, невиданного со времен холодной войны.

"Российские корабли уже вызывают подозрение, даже если они придерживаются вполне нормального режима плавания. Потому что каждое российское судно, даже если оно работает на частную компанию, все равно работает на государство. Аномалии в плавании необязательно являются подозрительными. Но подозрительно, если это происходит над трубопроводами и кабелями", – сказал Шпигелере.