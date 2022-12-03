Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на друга семьи Ковальчука и бывшего сотрудника российской разведки.

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Уверял, что "Запад сейчас слаб", а Россия должна показать "силу"

В издании убеждены, что Юрий Ковальчук убеждал Путина начать полномасштабное вторжение. Бизнесмен уверял российского президента, что война покажет Западу настоящую "силу России".

71-летний миллиардер часто вел телефонные разговоры с Путиным и говорил с ним по видеосвязи. В The Wall Street Journal отмечают, что в период пандемии Ковальчук изолировался на две недели, чтобы при встречах случайно не заразить российского диктатора.

Кроме того, Ковальчук выкупил акции российской соцсети VK, чтобы власти могли лучше контролировать любые проявления "инакомыслия" в стране. Об этом узнаем от источника издания, близкого к делам Кремля.

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