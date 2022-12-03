Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на друга родини Ковальчука та на колишнього співробітника російської розвідки.

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Запевняв, що "Захід зараз слабкий", а Росія має показати "силу"

У виданні переконані, що Юрій Ковальчук переконував Путіна почати повномасштабне вторгнення. Бізнесмен запевняв російського президента, що війна покаже Заходу справжню "силу Росії".

71-річний мільярдер часто вів телефонні розмови з Путіним та говорив з ним по відеозв'язку. У The Wall Street Journal зазначають, що у період пандемії Ковальчук ізольовувався на 2 тижні, аби при зустрічах випадково не заразити російського диктатора.

Крім того, Ковальчук викупив акції російської соцмережі VK, щоб влада могла краще контролювати будь-які прояви "інакодумства" в країні. Про це дізнаємося від джерела видання, близького до справ Кремля.

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