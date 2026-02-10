укррус
Западные станки помогают России увеличивать производство оружия

Вероника Соцкова
Основные тезисы
  • Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов с помощью импортного оборудования из Европы и Тайваня, несмотря на санкции.
  • "Завод №9" в Екатеринбурге модернизируется, используя станки из Германии, Италии, Великобритании и Тайваня, что способствует увеличению производства оружия.
Европейские станки помогают наращивать артиллерию России
Европейские станки помогают наращивать артиллерию России / Коллаж 24 Канала (Фото Getty Images)

Россия продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и пушек, несмотря на санкции. Модернизация ключевых военных предприятий происходит при участии импортного оборудования из Европы и Тайваня.

Это позволяет Москве поддерживать огневую мощь даже на фоне войны дронов. Об этом сообщает Dallas.

Как Россия увеличивает производство артиллерии?

Несмотря на стремительный рост роли беспилотников, артиллерия до сих пор играет решающую роль в боевых действиях. По анализу данных, в 2025 году примерно от четверти до трети потерь в войне вызваны именно артиллерийским и минометным огнем.

Россия активно увеличивает производство боеприпасов, пороха и артиллерийских стволов, пытаясь уменьшить зависимость от импорта. После снарядного дефицита в 2023 году Москва временно закупала боеприпасы у Ирана и Северной Кореи, однако впоследствии столкнулась с проблемами качества и совместимости.

Согласно обнародованным данным, в 2024 году российская армия получила более 1,42 миллиона минометных выстрелов, а в 2025 году – уже почти 1,96 миллиона, что на 37% больше. Производство 152-миллиметровых артснарядов также возросло – до более 1,7 миллиона.

Ключевую роль в усилении артиллерии играет "Завод №9" в Екатеринбурге – производитель стволов для гаубиц "Мста" и "Коалиция", а также пушек для танков Т-90 и Т-14 "Армата". Предприятие проходит масштабную модернизацию и расширение производства.

В расследовании утверждается, что это стало возможным благодаря импортному высокоточному оборудованию. Речь идет о крупных промышленных станках из Германии, Италии, Великобритании и Тайваня, без которых расширение производства было бы невозможным.

Документы свидетельствуют, что Россия планирует установить не менее 22 больших станков, а модернизация является частью долгосрочной стратегии, которую война только ускорила.

Рост количественных показателей и повышение эффективности производства убедительно свидетельствуют, что Россия обходит санкции не только "на бумаге", но и на практике.

Хотя нынешние ограничения, бесспорно, затрудняют закупки, рассмотренные документы не показывают никаких беспокойств или неуверенности с российской стороны в их способности приобрести это оборудование – что является довольно тревожным сигналом на четвертом году полномасштабной войны.

Как расширяются российские возможности благодаря Китаю и КНДР?