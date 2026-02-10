укррус
6 хв

Західні верстати допомагають Росії збільшувати виробництво зброї

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Росія нарощує виробництво артилерійських боєприпасів за допомогою імпортного обладнання з Європи та Тайваню, попри санкції.
  • "Завод №9" в Єкатеринбурзі модернізується, використовуючи верстати з Німеччини, Італії, Великої Британії та Тайваню, що сприяє збільшенню виробництва зброї.
Європейські верстати допомагають нарощувати артилерію Росії
Європейські верстати допомагають нарощувати артилерію Росії / Колаж 24 Каналу (Фото Getty Images)

Росія продовжує нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів і гармат, попри санкції. Модернізація ключових військових підприємств відбувається за участі імпортного обладнання з Європи та Тайваню.

Це дозволяє Москві підтримувати вогневу міць навіть на тлі війни дронів. Про це повідомляє Dallas.

Як Росія збільшує виробництво артилерії?

Попри стрімке зростання ролі безпілотників, артилерія досі відіграє вирішальну роль у бойових діях. За аналізом даних, у 2025 році приблизно від чверті до третини втрат у війні спричинені саме артилерійським і мінометним вогнем.

Росія активно збільшує виробництво боєприпасів, пороху та артилерійських стволів, намагаючись зменшити залежність від імпорту. Після снарядного дефіциту у 2023 році Москва тимчасово закуповувала боєприпаси в Ірану та Північної Кореї, однак згодом зіткнулася з проблемами якості й сумісності.

Згідно з оприлюдненими даними, у 2024 році російська армія отримала понад 1,42 мільйона мінометних пострілів, а у 2025 році – вже майже 1,96 мільйона, що на 37% більше. Виробництво 152-міліметрових артснарядів також зросло – до понад 1,7 мільйона.

Ключову роль у посиленні артилерії відіграє "Завод №9" в Єкатеринбурзі – виробник стволів для гаубиць "Мста" та "Коаліція", а також гармат для танків Т-90 і Т-14 "Армата". Підприємство проходить масштабну модернізацію та розширення виробництва.

У розслідуванні стверджується, що це стало можливим завдяки імпортному високоточному обладнанню. Йдеться про великі промислові верстати з Німеччини, Італії, Великої Британії та Тайваню, без яких розширення виробництва було б неможливим.

Документи свідчать, що Росія планує встановити щонайменше 22 великі верстати, а модернізація є частиною довгострокової стратегії, яку війна лише прискорила.

Зростання кількісних показників та підвищення ефективності виробництва переконливо свідчать, що Росія обходить санкції не лише "на папері", а й на практиці.

Хоча нинішні обмеження, безперечно, ускладнюють закупівлі, розглянуті документи не показують жодних занепокоєнь чи невпевненості з російського боку у їхній здатності придбати це устаткування – що є доволі тривожним сигналом на четвертому році повномасштабної війни.

Як розширюються російські можливості завдяки Китаю та КНДР?