Враг стремится как можно чаще наносить удары по территории Украины с моря. Однако оккупанты явно опасаются “неприятных” последствий для своих судов, которые и так понемногу “идут на дно”.
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Стремятся применять носители крылатых ракет
Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что недавно российская армия второй раз за полгода использовала подводную лодку для запуска ракет по Украине. В то же время враг стремится применять в море как можно большее количество ракетоносителей.
Никаких кораблей в море нет, как и не было. Но они ищут способы, как применять носители крылатых ракет, и есть верифицированный случай применения подводной лодки. Позавчера кажется (8 апреля – 24 Канал) они применили подводную лодку для запуска ракет,
– сказал он.
По его словам, это второй верифицированный случай фактически более чем за полгода. Оккупанты сейчас ищут, как реализовывать свой потенциал, учитывая опасности, которые для них уже есть в Черном море.
"Поэтому и дальше будут падать вертолеты старые и самолеты, которые патрулируют побережья, поэтому дальше они будут пытаться применить как-то субмарины", – отметил Плетенчук.
Известно, что по состоянию на сейчас таких подводных ракетоносителей есть три в составе Черноморского флота России, но это не означает, что завтра они все три выйдут в море.
На прошлой неделе они выходили – две единицы, и сразу зашли. Может это была такая "проба пера", чтобы разбавить статистику невыходов в море. Но надводные ракетоносители остаются в пункте пребывания в Новороссийске,
– говорит представитель ВМС.
А как насчет "Серпухова"
На днях в ГУР МО подтвердили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск, что относится к Калининградской области в России, был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".
По данным украинской разведки, из-за возгорания внутри ракетного корабля по состоянию на сейчас полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.
Плетенчук рассказал, что это судно не собирались перебазировать в Черное море для применения во время обстрелов Украины. Он отмечает, что такое утверждение является предположением, ведь такое перебазирование было бы сложным технически.