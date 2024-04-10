Враг стремится как можно чаще наносить удары по территории Украины с моря. Однако оккупанты явно опасаются “неприятных” последствий для своих судов, которые и так понемногу “идут на дно”.

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Стремятся применять носители крылатых ракет

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что недавно российская армия второй раз за полгода использовала подводную лодку для запуска ракет по Украине. В то же время враг стремится применять в море как можно большее количество ракетоносителей.

Никаких кораблей в море нет, как и не было. Но они ищут способы, как применять носители крылатых ракет, и есть верифицированный случай применения подводной лодки. Позавчера кажется (8 апреля – 24 Канал) они применили подводную лодку для запуска ракет,

– сказал он.

По его словам, это второй верифицированный случай фактически более чем за полгода. Оккупанты сейчас ищут, как реализовывать свой потенциал, учитывая опасности, которые для них уже есть в Черном море.

"Поэтому и дальше будут падать вертолеты старые и самолеты, которые патрулируют побережья, поэтому дальше они будут пытаться применить как-то субмарины", – отметил Плетенчук.

Известно, что по состоянию на сейчас таких подводных ракетоносителей есть три в составе Черноморского флота России, но это не означает, что завтра они все три выйдут в море.

На прошлой неделе они выходили – две единицы, и сразу зашли. Может это была такая "проба пера", чтобы разбавить статистику невыходов в море. Но надводные ракетоносители остаются в пункте пребывания в Новороссийске,

– говорит представитель ВМС.

А как насчет "Серпухова"

На днях в ГУР МО подтвердили, что 7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск, что относится к Калининградской области в России, был выведен из строя ракетный корабль "Серпухов".

По данным украинской разведки, из-за возгорания внутри ракетного корабля по состоянию на сейчас полностью уничтожены его средства связи и автоматизации. Восстановление боеспособности "Серпухова" потребует длительного времени.

Плетенчук рассказал, что это судно не собирались перебазировать в Черное море для применения во время обстрелов Украины. Он отмечает, что такое утверждение является предположением, ведь такое перебазирование было бы сложным технически.