Про це повідомляє Anadolu Agensy з посиланням на інтерв'ю C14 News Israel.

Що сказав Трамп про Ормузьку протоку?

За словами американського лідера, Іран "по суті благає" про угоду. Натомість США готові втрутитися у разі необхідності.

Вони дійсно хочуть домовитися. По суті, благають про це. Будь-хто, хто був би розгромлений, захотів би цього,

– цитує слова Трампа ведуча Ліббі Алон.

На запитання про можливість контролю Ормузької протоки Трамп відповів: "Так, звичайно. Це вже відбувається".

Президент США також зазначив, що перебуває у "дуже тісній" координації з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та висловив підтримку народу Ізраїлю. Зі свого боку Трамп наголосив на важливості підтримки Ізраїлю та підкреслив, що отримує високу довіру та схвалення серед ізраїльського народу.

