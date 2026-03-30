Об этом сообщает Anadolu Agensy со ссылкой на интервью C14 News Israel.
Что сказал Трамп об Ормузском проливе?
По словам американского лидера, Иран "по сути умоляет" о сделке. Зато США готовы вмешаться в случае необходимости.
Они действительно хотят договориться. По сути, умоляют об этом. Любой, кто был бы разгромлен, захотел бы этого,
– цитирует слова Трампа ведущая Либби Алон.
На вопрос о возможности контроля Ормузского пролива Трамп ответил: "Да, конечно. Это уже происходит".
Президент США также отметил, что находится в "очень тесной" координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил поддержку народу Израиля. Со своей стороны Трамп отметил важность поддержки Израиля и подчеркнул, что получает высокое доверие и одобрение среди израильского народа.
Что известно о конфликте между США и Ираном?
Дональд Трамп 29 марта заявил, что Иран согласился с большинством пунктов мирного соглашения. Однако Белый дом хочет согласовать еще несколько деталей.
Зато Пакистан подтвердил готовность принять и способствовать переговорам между США и Ираном в ближайшие дни. Это решение было принято после четырехсторонней встречи министров иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта, где обсуждали деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
В то же время сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих. Основной целью переброски дополнительных военных сил – обеспечение контроля над ключевыми регионами и стратегическими маршрутами.