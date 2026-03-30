По словам Трампа, Иран передал США нефть, чтобы утвердить серьезность намерений в окончании войны. Об этом сообщили в CNN.
Какие пункты плана принял Тегеран?
Лидер США 29 марта сообщил, что Иран согласился на большинство из 15-пунктного списка требований, который США направили в Тегеран через Пакистан.
Они соглашаются с нами по плану. Мы просили 15 вещей, и в основном мы будем просить еще несколько вещей,
– отметил Трамп.
Тегеран не сразу согласился на мирный план. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что контакты шли через посредников и выразил недоверие к позиции США.
В то же время президент США сказал, что Иран передал нефть как доказательство серьезности намерений – около 10 крупных танкеров, которые он ранее называл "подарком".
Трамп добавил, что между США и Ираном прошло очень много успешных и хороших встреч и президент надеется, что получит "много важных моментов".
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Объединенные Арабские Эмираты требуют от Ирана гарантии безопасности и компенсации за разрушения в результате атак. За время конфликта страна перехватила многочисленные ракеты и беспилотники.
Иран заявил, что США могут готовить наземное вторжение, и готов ответить, если это произойдет. Вашингтон перебрасывает дополнительные силы в регион, а хуситы из Йемена атаковали Израиль.
В The Financial Times сообщили, что Тегеран изменил тактику военных ударов, переходя от массированных атак к осторожным и растянутым во времени действиям. Несмотря на снижение интенсивности, Иран все еще сохраняет способность к скоординированным ударам.