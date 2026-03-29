Советник президента ОАЭ Анвар Гаргеш в соцсети "Х" назвал иранский режим главной угрозой безопасности стран Персидского залива.

Как ОАЭ реагирует на агрессию со стороны Ирана?

По словам чиновника, любое политическое решение, которое имеет целью урегулировать иранскую агрессию против стран Персидского залива, должно:

включать четкие гарантии, предотвращающие повторение таких нападений в будущем,

закреплять принцип ненападения;

предусматривать выплату Ираном компенсаций за удары по гражданской и критической инфраструктуре, а также по гражданскому населению.

Гаргеш заметил, что Иран обманул своих соседей, скрыв подготовку к агрессии против них, несмотря на то, что они искренне пытались избежать конфликта.

Какие последствия атаки Ирана на ОАЭ?

Тем временем Иран продолжает обстреливать ОАЭ. Только в течение воскресенья, 29 марта, ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватила 16 баллистических ракет и 42 БпЛА, запущенных из Ирана.

Всего с начала конфликта на Ближнем Востоке ПВО ОАЭ перехватила 414 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1 914 беспилотников.

В результате этих атак погибли 2 военнослужащих при исполнении служебного долга, а также гражданский из Марокко, который работал по контракту с Вооруженными силами.

Кроме того, погибли 8 человек из Пакистана, Непала, Бангладеш, Палестины и Индии. Еще 178 человек получили ранения различной степени тяжести.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что полностью готово к любым угрозам и будет решительно противодействовать всем попыткам подорвать безопасность страны.

