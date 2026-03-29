Этот инцидент произошел во время эфира Fox News. Ведущая Дано Перино спросила у политика о том, хватает ли иранцам еды и воды на фоне военной операции США. Вместо четкого ответа журналистка услышала комплименты в свой адрес. Об этом пишет The Independent.

Как Трамп уклонился от вопроса об Иране?

Президент лишь кратко отреагировал на ситуацию в Иране, отметив, что она "печальная". После этого он сразу начал разговор на личную тему.

Трамп вспомнил их давнюю встречу с Перино и начал делать ей комплименты, отметив, что она совсем не изменилась и сейчас даже выглядит лучше, чем раньше.

Ты помнишь, как мы обедали много лет назад у подножия Trump Tower? Ты совсем не изменилась. Мне, конечно, нельзя такое говорить, потому что это станет концом моей политической карьеры, но, возможно, ты даже выглядит еще лучше,

– такой вот лестью Трамп прикрывал свое нежелание обсуждать Иран.

