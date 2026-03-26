Об этом глава Белого дома написал в сети.

По словам американского лидера, переговоры между странами продолжаются и продвигаются успешно. Так, с 26 марта по 6 апреля США не будут атаковать энергетику Ирана.

При этом он назвал сообщения некоторых меда относительно ситуации неправдивыми. Вместе с тем и сама иранская сторона публично отрицает любые переговоры с США, однако фактически поддерживает контакт через посредников.

В то же время Вашингтон передал Тегерану предложение из 15 пунктов, которое предусматривает ограничение ядерной программы и сокращение финансирования союзников в регионе.

Отметим, что перед этим, 23 марта, Трамп объявил о пятидневной паузе в ударах по Ирану после успешных переговоров по завершению боевых действий.

