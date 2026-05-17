Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку. Об этом пишет Gulf News.

Что известно об ударе по АЭС "Барака"?

Власти Абу-Даби подтвердили пожар вблизи АЭС "Барака".

Там признали, что в результате атаки беспилотника загорелся генератор, однако уточнили, что сама станция остается полностью безопасной.

По данным местных властей, пожар произошел во внешнем электрогенераторе за пределами внутреннего периметра АЭС "Барака" в регионе Аль-Дафра.

Пострадавших нет, а уровень радиационной безопасности не изменился. Все необходимые меры предосторожности были приняты. Власти пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

Федеральное управление ядерного регулирования ОАЭ (FANR) подтвердило, что инцидент не повлиял на безопасность атомной станции или готовность ее ключевых систем. Все энергоблоки работают в штатном режиме.

Также власти призвали граждан пользоваться только проверенными источниками информации и не распространять слухи или неподтвержденные сообщения.

Напомним, что эта атака вблизи АЭС состоялась на фоне перемирия между США и Ираном.

ОАЭ уже не впервые атакуют во время перемирия

4 мая после 16:00 по киевскому времени в ОАЭ объявили воздушную тревогу, а в Дубай были слышны взрывы. Тогда Иран выпустил по ОАЭ четыре крылатые ракеты. Три из них силы ПВО перехватили над территориальными водами страны, еще одна упала в море. Кроме того, в районе порта Фуджейра, который является одним из главных нефтяных терминалов ОАЭ, вспыхнул пожар.

5 мая Иран осуществил комбинированную атаку на Объединенные Арабские Эмираты, запустив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники.

10 мая системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов сбили два иранских беспилотника. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. По данным министерства обороны ОАЭ, дроны были запущены с территории Ирана, но их перехватили еще до достижения целей.

Что известно о мирных переговорах США и Ирана?

Напомним, что Иран наносил удары по союзникам США на Ближнем Востоке с начала войны с американцами.

Впрочем, в апреле стороны договорились о перемирии, которое позже продолжили.

Сейчас страны ведут мирные переговоры, которые не приносят особых результатов. Участники конфликта выдвигают неприемлемые друг для друга требования.

Иранское издание Fars обнародовало последние требования каждой из сторон. Условия Тегерана охватывают:

прекращение войны на всех фронтах, в том числе и в Ливане;

отмену санкций против Ирана;

разблокирование замороженных иранских активов;

компенсации за ущерб, причиненный войной;

признание суверенного права Ирана на Ормузский пролив.

Дональд Трамп назвал иранские условия "неприемлемыми".

США отказываются выплачивать компенсации, разблокировать иранские замороженные активы и продолжают требовать, чтобы 400 килограммов урана из Ирана будет вывезено и передано США.

Американский лидер в своей соцсети намекнул на новые удары по Ирану. Он опубликовал сгенерированную нейросетью картинку, на которой позирует на фоне охваченных штормом иранских кораблей. Фото подписано так: "Это было затишье перед бурей".

По данным CNN, Дональд Трамп все больше разочарован ходом переговоров с Ираном по урегулированию конфликта. Из-за затягивания процесса он начал серьезно рассматривать возможность возобновления силовых действий.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон имеет готовые планы эскалации на случай обострения ситуации. В то же время США рассматривают и противоположный сценарий – частичный или полный вывод более 50 тысяч военных из региона. Это свидетельствует о том, что в Вашингтоне одновременно готовятся как к обострению, так и к деэскалации.

По данным ближневосточных чиновников, США и Израиль усилили военную координацию – уровень готовности сейчас самый высокий с момента перемирия.

Среди возможных действий рассматриваются массированные авиаудары по иранским объектам и спецоперация по изъятию ядерных материалов в Исфахане. Среди других вариантов – возможен захват острова Харг, важного центра иранского нефтяного экспорта.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии для 24 Канала отметил, что шанс на хрупкий мир действительно существует, однако ситуацию осложняет позиция Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который, по его словам, может пытаться сорвать договоренности.

Шейтельман считает, что США и Иран могут быть близки к соглашению, которая будет предусматривать, в частности, ограничения иранской ядерной программы на 12 – 15 лет без обогащения урана. Однако главной преградой он называет внутреннее сопротивление в Иране.