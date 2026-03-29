Смотрите также Иран готовится к затяжному конфликту: в военные лагеря начали отправлять детей, – СМИ
Как Иран готовится к наземной операции США?
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что США одновременно сигнализируют о готовности к диалогу и одновременно могут готовить ввод войск. По его словам, в случае развертывания американских сил Иран ответит, подчеркнув, что страна не согласится на ультиматумы или унижения.
Между тем проиранские хуситы из Йемена впервые с начала обострения атаковали Израиль. Эти удары могут создать новые риски для мирового судоходства, которое уже испытывает давление из-за фактического блокирования Ормузского пролива.
Параллельно США перебрасывают дополнительные силы в регион: часть морской пехоты уже прибыла на десантном корабле. По информации WP, Пентагон рассматривает сценарий многонедельной наземной операции, которая может включать действия спецподразделений и регулярных войск.
На дипломатическом уровне продолжаются попытки снизить напряжение. По информации источников, Турция вместе с партнерами работает над инициативой по открытию Ормузского пролива, одновременно подчеркивая необходимость прекращения огня.
В то же время ситуация на морских маршрутах вокруг Аравийского полуострова и в Красном море осложняется. Из-за активности хуситов растут риски для судоходства, в частности в районе Баб-эль-Мандебского пролива, который является важным узлом на пути к Суэцкому каналу. Аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация в этом районе может дополнительно ударить по мировой экономике.
Есть ли угроза наземного вторжения США в Иран?
Издание Washington Post пишет, что США рассматривают возможность проведения ограниченных наземных операций в Иране, включая рейды на стратегически важные объекты. В Пентагоне делают ставку на мобильные силы – морскую пехоту и спецподразделения, которые способны быстро выполнять задачи и покидать территорию.
По данным Bloomberg, Соединенные Штаты передали союзникам четкие сигналы об отсутствии планов по немедленному вторжению в Иран. Но такой вариант рассматривается.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата острова Харк. Он обрабатывает 90% экспорта иранской нефти.