Оно уже вызвало беспокойство из-за возможного нарушения прав детей. Об этом пишет Alarabiya English.

Почему Иран идет на такие шаги?

Иранские власти планируют привлекать детей в возрасте от 12 лет к специальным учебным программам. В таких лагерях подростков будут обучать основам военного дела, дисциплины и идеологической подготовки.

Сообщается, что подобные инициативы связаны с желанием усилить мобилизационный потенциал страны и подготовить молодежь к возможным угрозам. Отдельно отмечается, что обучение может иметь не только образовательный, но и военно-прикладной характер.

Такие действия вызывают серьезную критику, поскольку привлечение несовершеннолетних к военной подготовке противоречит международным стандартам защиты прав детей.

Решение принято на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и возможного обострения конфликтов в регионе. Иран готовится к различным сценариям, в частности к длительному противостоянию, что требует дополнительных человеческих ресурсов.

Подобная практика не является новой для Тегерана. В стране уже существуют молодежные военизированные организации, которые занимаются идеологической и военной подготовкой подростков. Однако нынешние инициативы могут свидетельствовать о расширении таких программ.

Кроме того, это может быть сигналом как внутренней аудитории, так и внешнему миру о готовности страны к эскалации. В то же время правозащитники отмечают, что использование детей в военных целях неприемлемо и нарушает базовые международные нормы.

