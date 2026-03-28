Воно вже викликало занепокоєння через можливе порушення прав дітей. Про це пише Alarabiya English.

Чому Іран йде на такі кроки?

Іранська влада планує залучати дітей віком від 12 років до спеціальних навчальних програм. У таких таборах підлітків навчатимуть основам військової справи, дисципліни та ідеологічної підготовки.

Повідомляється, що подібні ініціативи пов’язані з бажанням посилити мобілізаційний потенціал країни та підготувати молодь до можливих загроз. Окремо наголошується, що навчання може мати не лише освітній, а й військово-прикладний характер.

Такі дії викликають серйозну критику, оскільки залучення неповнолітніх до військової підготовки суперечить міжнародним стандартам захисту прав дітей.

Рішення ухвалене на тлі зростання напруження на Близькому Сході та можливого загострення конфліктів у регіоні. Іран готується до різних сценаріїв, зокрема до тривалого протистояння, що потребує додаткових людських ресурсів.

Подібна практика не є новою для Тегерану. У країні вже існують молодіжні воєнізовані організації, які займаються ідеологічною та військовою підготовкою підлітків. Однак нинішні ініціативи можуть свідчити про розширення таких програм.

Крім того, це може бути сигналом як внутрішній аудиторії, так і зовнішньому світу про готовність країни до ескалації. Водночас правозахисники наголошують, що використання дітей у військових цілях є неприйнятним і порушує базові міжнародні норми.

