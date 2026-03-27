Це створює відчуття розгубленості та внутрішнього розколу у владі США. Про це повідомляє MS NOW.

Що відомо про ставлення Трампа до війни з Іраном?

Президент США Дональд Трамп дедалі більше демонструє "втому" від війни з Іраном, що відображається у суперечливій риториці його адміністрації. У Білому домі фактично немає єдиного підходу до того, як пояснювати американцям і світу цей конфлікт.

За інформацією американських медіа, Трамп намагається уникати прямого визнання повномасштабної війни. Він неодноразово уникає цього формулювання, щоб не піднімати питання про необхідність офіційного дозволу Конгресу, однак у своїх виступах інколи все ж використовує слово "війна".

Такий підхід лише підсилює відчуття, що президент прагне дистанціюватися від затяжного конфлікту. Аналітики вважають, що зміна тону пов’язана саме з особистою втомою Трампа від війни, яка затягнулася і не дає швидких результатів.

Водночас у самому Білому домі звучать значно жорсткіші заяви. Частина команди наполягає на продовженні силового тиску на Іран і використовує агресивну риторику.

Офіційно ж адміністрація намагається називати війну "військовою операцією" або "активними бойовими діями", уникаючи чітких визначень. Це ще більше підкреслює розрив між публічними сигналами та реальною ситуацією.

Крім того, комунікаційна стратегія адміністрації викликає критику через спроби подати війну у спрощеному або навіть розважальному форматі. Деякі інформаційні матеріали, зокрема відео з елементами мемів, спричинили обурення серед ветеранів та експертів.

Критики наголошують, що такі підходи "знецінюють війну і людські втрати". На думку аналітиків, саме "втома" Трампа від конфлікту може пояснювати таку непослідовність. Президент одночасно прагне знизити напруження і показати силу, що призводить до суперечливих сигналів як для американського суспільства, так і для союзників.

[Трампу] трохи набридає Іран. Не те щоб він шкодував про це чи щось таке – йому просто нудно, і він хоче рухатися далі,

– сказав високопоставлений чиновник.

Без чіткої позиції США ризикують втратити довіру партнерів, а противники можуть використати інформаційний хаос на свою користь.

Війна США з Іраном: останні новини