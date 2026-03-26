Як зауважив 24 Каналу політтехнолог Тарас Загородній, Сполучені Штати хочуть повністю знищити ядерну програму Ірану. Тому вони точно не відступлять від своїх цілей.
Що відомо про наземну операцію США проти Ірану?
Цілком ймовірно, що США можуть почати свою операцію тоді, коли не працюватимуть біржі, наприклад, у найближчу п'ятницю. Все залежатиме від можливостей країни. Наразі бомбардування досить інтенсивні.
"Дональд Трамп може писати все, що завгодно, але американці тиснутимуть, щоб досягнути своїх цілей. У них немає іншого виходу, а по-друге, Трампу потрібен контроль над нафтою, щоб йти на перемовини з Китаєм", – сказав політтехнолог.
До уваги! Лідер США 23 березня заявив, що припиняє удари по Іран на 5-денний термін, адже між сторонами відбулися "продуктивні переговори". За словами Трампа, був шанс на мирне врегулювання. Але в Ірані заперечили будь-які контакти з американською стороною.
Статистика показує, що інтенсивність ударів балістичними ракетами з боку Ірану дещо падає, активно працюють дрони, але США разом з союзниками можуть дістатися й туди. Україні вигідно, якщо співпрацю Москви та Тегерану у цьому напрямку вдасться усунути.
Не варто відкидати, що певні умови справді висувають, але це не означає, що США на них підуть. В американців є важіль тиску на Іран – бомби та Ізраїль. Думаю, мінімальне завдання з контролю над нафтою вони все-таки вирішать,
– сказав Тарас Загородній.
Це питання є принциповим для США. Ресурси, щоб це зробити у Пентагону є. Тому, скоріш за все, вони встановлюватимуть контролю над островами в Ормузькій протоці. Якщо хтось наважиться атакувати, то американці разом з ізраїльтянами дадуть відповідь. Саме на цьому вони зараз концентруються.
Що відбувається у війні на Близькому Сході?
Дональд Трамп заявив, що у переговорах з Іраном нібито є прогрес, країна відмовилася від ядерної зброї. За його словами, сторони напрацювали "багато спільних позицій". Ініціатива такого спілкування виходила від Ірану.
Перед тим стало відомо, що США надіслали Іран план з 15 пунктів для врегулювання війни. За даними джерел західних ЗМІ, мовилось про розблокування Ормузької протоки, зняття санкцій, а також певні гарантії для ядерної та ракетної програм Ірану. Обговорити все це мали на зустрічі в Пакистані.
Офіційний Тегеран висунув свої умови. Зокрема іранці хочуть закрити всі американські бази у Перській затоці, виплатити країні компенсації, скасувати санкції, встановити плату для суден, які використовують Ормузьку протоку та багато іншого. У США назвали такі вимоги нереалістичними.