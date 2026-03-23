Про таке американський президент розповів під час спілкування з журналістами, подробиці передає інформаційна агенція Reuters.

Що відомо про деталі переговорів?

За словами очільника Білого дому, наразі існує багато точок дотику з Іраном. Йдеться приблизно про 15 позицій можливої угоди, щодо яких уже є певні домовленості. А ключовою умовою є повна відмова Ірану від ядерної зброї. Він підкреслив, що це питання є пріоритетним і, як стверджує, Тегеран погодився на такі обмеження.

Вони ніколи не матимуть ядерної зброї, вони погодилися на це,

– сказав Трамп.

Президент США також зазначив, що ініціатива щодо контактів виходила саме від Ірану. За його словами, причиною стало небажання іранської сторони допустити можливі удари з боку американських сил по енергетичній інфраструктурі.

Дональд Трамп додав, що ситуація могла загостритися вже найближчим часом, зокрема, мовилося про потенційний удар по великій електростанції, вартість якої перевищує 10 мільярдів доларів.

Водночас він наголосив, що саме загроза таких дій підштовхнула Іран до переговорів. За словами Трампа, Тегеран демонструє готовність до укладення угоди, і Сполучені Штати також відкриті до цього.

До речі, зі свого боку влада Ірану спростувала заяви президента США щодо перемовин, заявивши, що він, мовляв, "відступає" після попереджень Тегерану.

Як на ситуацію відреагували в Росії?