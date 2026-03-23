Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер пояснив 24 Каналу, що другий варіант швидший, але вимагає довгострокових зобов’язань США та союзників по НАТО щодо безпеки судноплавства.

Яку мету переслідують США в операції в Ірані?

Трамп розраховував на коротку війну і капітуляцію режиму, але цього не сталося. І це явно викликає у нього роздратування. Основна проблема, що він досі не визначив ключову мету,

– сказав Волкер.

Експерт зауважив, що якщо мета – зміна режиму, то потрібно залучити всі ресурси, включно з наземними військами. Якщо ж мета – лише послабити режим, залишивши його при владі, то далі можна вести переговори або формувати нову систему безпеки в затоці.

Волкер вважає, що довести справу до зміни режиму – правильний шлях, навіть якщо це затягнеться. Але якщо Трамп хоче швидше все закінчити, то мусить йти на компроміс.

"У випадку компромісу, США будуть змушені взяти на себе довгострокові зобов’язання та заручитись підтримкою партнерів", – підсумував експерт.

Важливо! Дональд Трамп заявив, що США та Іран провели переговори щодо завершення війни на Близькому Сході, і домовились не бити по критичній інфраструктурі 5 днів. Водночас в Ірані заявили, що жодних перемовин не було, а США дають задню.

