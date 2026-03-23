Про це в етері 24 Каналу зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що Росія до переговорів цього разу не долучилася, тристоронній формат досягти не вдалося.

Який задум мали Сполучені Штати щодо переговорів?

В США все частіше почали говорити про те, що переговори про завершення російсько-української війни американській стороні потрібні були, аби зняти з Росії санкції, щоб на період початку ескалації на Близькому Сході вона могла покривати нестачу товарів. Мовиться про ті, які постачалися з цього регіону до світової економіки через Ормузьку протоку (заблоковану Іраном). Це нафта, газ, карбамід (важливе для сільського господарства добриво).

Розуміючи, що треба буде компенсувати цю нестачу, і зробити це може Росія, в США, як розповів Ус, побудували модель, за якої мали намір дотиснути Україну в межах переговорів і зняти з країни-агресорки санкційні обмеження.

США не дотиснули Україну, 28 лютого розпочали операцію проти Ірану, а 4 березня мала пройти в Абу-Дабі чергова зустріч за участю України, Росії, США, яка не відбулась через безпекову ситуацію. Цю зустріч скасували й якось все забулось. Тоді в американських ЗМІ почали нагадувати про те, що США збирались досягти миру між Україною та Росією,

– озвучив Ус.

На це потрібна була рефлексія з боку Білого дому, аби показати журналістам, що Вашингтон попри ситуацію в Ірані й надалі зберігає активність та зацікавленість в мирному врегулюванні російсько-української війни. На думку головного консультанта Націнституту стратегічних досліджень, організована американцями зустріч у Флориді цими днями мала сигналізувати про те, що Трамп не полишив свою ідею завершити війну в Україні.

У Кремлі заявили, що Росія поки що не бачить сенсу долучатися до таких зустрічей. Однак американській стороні, як підкреслив Ус, найголовнішим був не стільки зберегти тристоронній формат цих переговорів, як показати, що вони продовжуються і США не стоять осторонь, що зосереджені не тільки на війні в Ірані.

До відома! Українську переговорну групу у Флориді представляли секретар РНБО України Умєров, очільник Офісу президента Буданов, його заступник Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Арахамія. У складі американської делегації були спецпредставник Трампа – Віткофф, зять президента США Кушнер, старший радник Білого дому Грюнбаум та старший радник з питань політики Державного департаменту США Карран.

Над чим роздумують в політикумі США?

Наразі відкритим залишається питання, коли відбудеться наступний раунд переговорів. Або США знову зникнуть на певний період, опікуючись більше темою військової операції проти Ірану, або ж переговорний процес довкола війни в Україні триватиме паралельно.

Зараз навряд чи щось суттєве станеться, бо занадто сильно США займаються питанням Близького Сходу. Тому мотивація щось робити може бути відсутня. Ми отримали сигнал, що США все ж таки пам'ятають про війну в Україні та хочуть повернутись до перемовного треку. Чи вдасться його перезавантажити – покаже квітень,

– спрогнозував Ус.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень нагадав, що була інформація про те, що Росія пропонувала США в обмін на те, що не допомагатиме Ірану, відповідного кроку від Вашингтона щодо України. Цією заявою кремлівського представника Кирила Дмитрієва Москва підтвердила, що підтримує іранський режим.

Тож, як підсумував Ус, тепер в американському політикумі постало запитання, якщо Росія воює по суті проти США (допомагаючи Ірану), навіщо тоді її мирити з Україною і тиснути на українську сторону, чому б це не робити в бік російської, яка на одному боці з нинішнім американським супротивником – Тегераном.

