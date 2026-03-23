Об этом в эфире 24 Канала отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, озвучив, что Россия к переговорам на этот раз не присоединилась, трехсторонний формат достичь не удалось.

Какой замысел имели Соединенные Штаты относительно переговоров?

В США все чаще стали говорить о том, что переговоры о завершении российско-украинской войны американской стороне нужны были, чтобы снять с России санкции, чтобы на период начала эскалации на Ближнем Востоке она могла покрывать недостаток товаров. Речь идет о тех, которые поставлялись из этого региона в мировую экономику через Ормузский пролив (заблокированный Ираном). Это нефть, газ, карбамид (важное для сельского хозяйства удобрение).

Понимая, что надо будет компенсировать эту нехватку, и сделать это может Россия, в США, как рассказал Ус, построили модель, по которой намеревались дожать Украину в рамках переговоров и снять со страны-агрессора санкционные ограничения.

США не дожали Украину, 28 февраля начали операцию против Ирана, а 4 марта должна была пройти в Абу-Даби очередная встреча с участием Украины, России, США, которая не состоялась из-за ситуации с безопасностью. Эту встречу отменили и как-то все забылось. Тогда в американских СМИ начали напоминать о том, что США собирались достичь мира между Украиной и Россией,

– озвучил Ус.

На это нужна была рефлексия со стороны Белого дома, чтобы показать журналистам, что Вашингтон несмотря на ситуацию в Иране и в дальнейшем сохраняет активность и заинтересованность в мирном урегулировании российско-украинской войны. По мнению главного консультанта Нацинститута стратегических исследований, организованная американцами встреча во Флориде на днях должна была сигнализировать о том, что Трамп не оставил свою идею завершить войну в Украине.

В Кремле заявили, что Россия пока не видит смысла участвовать в таких встречах. Однако американской стороне, как подчеркнул Ус, самым главным был не столько сохранить трехсторонний формат этих переговоров, как показать, что они продолжаются и США не стоят в стороне, что сосредоточены не только на войне в Иране.

К сведению! Украинскую переговорную группу во Флориде представляли секретарь СНБО Украины Умеров, глава Офиса президента Буданов, его заместитель Кислица, глава фракции "Слуга народа" Арахамия. В составе американской делегации были спецпредставитель Трампа – Уиткофф, зять президента США Кушнер, старший советник Белого дома Грюнбаум и старший советник по вопросам политики Государственного департамента США Карран.

Над чем размышляют в политикуме США?

Сейчас открытым остается вопрос, когда состоится следующий раунд переговоров. Или США снова исчезнут на определенный период, занимаясь больше темой военной операции против Ирана, или же переговорный процесс вокруг войны в Украине будет идти параллельно.

Сейчас вряд ли что-то существенное произойдет, потому что слишком сильно США занимаются вопросом Ближнего Востока. Поэтому мотивация что-то делать может отсутствовать. Мы получили сигнал, что США все же помнят о войне в Украине и хотят вернуться к переговорному треку. Удастся ли его перезагрузить – покажет апрель,

– спрогнозировал Ус.

Главный консультант Национального института стратегических исследований напомнил, что была информация о том, что Россия предлагала США в обмен на то, что не будет помогать Ирану, соответствующего шага от Вашингтона по Украине. Этим заявлением кремлевского представителя Кирилла Дмитриева Москва подтвердила, что поддерживает иранский режим.

Поэтому, как подытожил Ус, теперь в американском политикуме встал вопрос, если Россия воюет по сути против США (помогая Ирану), зачем тогда ее мирить с Украиной и давить на украинскую сторону, почему бы это не делать в адрес российской, которая в одной упряжке с нынешним американским противником – Тегераном.

