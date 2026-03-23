Сьогодні він знову намагається перекласти відповідальність на попередника. Але, як зауважив 24 Каналу політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, на другому році президентства у такі виправдання мало хто вірить.

Читайте також США готуються до угоди з Іраном: політолог сказав, хто може стати посередником

Чому план на Трампа на Близькому Сході не спрацював?

Поляризація американського суспільства нікуди не зникла. Вплив російської, китайської пропаганди також. Так само немає остаточного рішення щодо зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. Китай зберігає "контрольний пакет" і може впливати на частину американського суспільства через соцмережу TikTok.

З погляду економіки, єдині, хто сьогодні виграють, це представники великого нафтовидобувного бізнесу та газовики. В одній зі своїх заяв Трамп навіть говорив, що США виграють від війни з Іраном, бо відбувається збільшення видобутку нафти. На цьому можна заробити.

Хтось наближений до Трампа, справді на цьому заробить, але загалом американська економіка серйозно "просяде" через прискорення інфляційних процесів. Цікаво, що Трамп хотів послаблювати долар, але вийшов зворотний ефект. Він посилив валюту, що не збігається із раніше заявленими цілями,

– підкреслив політолог.

Це показує, що жодні заяви лідера США не мають сенсу. Ми бачимо намагання тактично шукати наступні ходи, але чіткого плану на перспективу ніхто не побудував. Це загрожує світові серйозною ескалацією з "ядерним присмаком".

Що кажуть у США про хід війни з Іраном?