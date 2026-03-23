Сегодня он снова пытается переложить ответственность на предшественника. Но, как заметил 24 Каналу политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, на втором году президентства в такие оправдания мало кто верит.

Почему план на Трампа на Ближнем Востоке не сработал?

Поляризация американского общества никуда не исчезла. Влияние российской, китайской пропаганды также. Так же нет окончательного решения по встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Китай сохраняет "контрольный пакет" и может влиять на часть американского общества через соцсеть TikTok.

С точки зрения экономики, единственные, кто сегодня выигрывают, это представители крупного нефтедобывающего бизнеса и газовики. В одном из своих заявлений Трамп даже говорил, что США выигрывают от войны с Ираном, потому что происходит увеличение добычи нефти. На этом можно заработать.

Кто-то приближенный к Трампу, действительно на этом заработает, но в целом американская экономика серьезно "просядет" из-за ускорения инфляционных процессов. Интересно, что Трамп хотел ослаблять доллар, но получился обратный эффект. Он усилил валюту, что не совпадает с ранее заявленными целями,

– подчеркнул политолог.

Это показывает, что никакие заявления лидера США не имеют смысла. Мы видим попытки тактически искать следующие ходы, но четкого плана на перспективу никто не построил. Это грозит миру серьезной эскалацией с "ядерным привкусом".

Что говорят в США о ходе войны с Ираном?