Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала предположил, что в Вашингтоне уже ищут способ перевести этот кризис из военной плоскости в переговорную. По его словам, для команды Трампа важно не затягивать новую войну, а найти формат, который позволит остановить эскалацию и одновременно заявить о политическом результате.

США ищут переговорный выход из иранского кризиса

Пока боевые действия еще могут продолжаться, в Вашингтоне уже думают о следующем шаге. По данным Axios, команда Трампа параллельно готовит возможный формат переговоров с Ираном и выясняет, кто именно в Тегеране принимает ключевые решения.

Будем надеяться, что такой план готовится, потому что затяжная война на Ближнем Востоке не нужна никому,

– сказал Бронжуков.

Он считает, что Трамп зашел в эту историю без достаточного набора инструментов для достижения тех целей, которые озвучивали его союзники. Отсюда и попытка заранее искать политический выход, потому что чем дольше продолжается эскалация, тем выше становится цена и для США, и для мировой экономики.

Любые попытки наземной операции со стороны американцев могут превратиться в огромную катастрофу для них самих,

– подчеркнул политолог, ссылаясь на оценку Валерия Залужного.

Именно поэтому, по его мнению, в команде Трампа должны звучать голоса, которые будут подталкивать не к новому расширению войны, а к остановке эскалации. Для Вашингтона сейчас важно найти такой сценарий, при котором можно будет заявить о результате и не заходить в еще более опасный этап.

Для Трампа главное теперь вовремя остановиться

Бронжуков считает, что для Белого дома эта история все меньше похожа на просчитанную силовую кампанию и все больше – на попытку не зайти слишком далеко. Озвученные цели выглядят размытыми, а цена затягивания уже бьет и по мировой экономике, и по самим Соединенным Штатам.

Трамп влез в эту авантюру, не имея, как он сам говорит, достаточного количества карт, чтобы достичь довольно эфемерных целей,

– сказал Бронжуков.

В такой ситуации, по его мнению, рациональным для Вашингтона был бы не переход к еще более опасному сценарию, а попытка перевести кризис в другой формат. Речь идет не об уступке Ирана, а о желании избежать варианта, в котором потери начнут перевешивать любой политический эффект. Именно поэтому он связывает возможную подготовку к переговорам со стремлением вовремя свернуть эскалацию.

Потери, которые сейчас несет и мировая экономика, и сами Соединенные Штаты, выше любых озвученных американцами целей,

– подчеркнул политолог.

Поэтому в команде Трампа, как он считает, должны усиливаться те голоса, которые будут советовать не идти дальше в военное обострение. Для американского президента выгоднее было бы объявить о результате и не заходить в сценарий, который потом будет значительно труднее остановить.

Россия может стать посредником в переговорах США и Ирана

Отдельный риск в этой истории политолог видит не только в самой войне, но и в том, кто в конце концов сядет между сторонами в качестве посредника. По его оценке, такую роль вполне могут взять на себя именно россияне, а это будет означать для Кремля новые политические дивиденды. Пока внимание мира смещается на Ближний Восток, Путин получает шанс снова вернуться в большую международную игру.

К сожалению, для нас это действительно могут быть россияне, что в очередной раз усилит Путина. И я неоднократно повторяю, что главным бенефициаром событий на Ближнем Востоке, к сожалению, является Кремль,

– сказал Бронжуков.

Он обратил внимание, что польза для Москвы здесь двойная. С одной стороны, Россия зарабатывает на этом кризисе, а с другой – Путина снова втягивают в широкий международный диалог, где он получает дополнительный вес. Для Украины это плохой сценарий, потому что такая роль Кремля не приближает завершение российской агрессии, а наоборот открывает для Москвы новые возможности на фоне смещенного внимания Запада.

Трамп во многом открыл ящик Пандоры, и сейчас уже не совсем понятно, как именно ее можно закрыть,

– подчеркнул политолог.

К слову: Иран начал брать с судов до 2 миллионов долларов за проход через Ормузский пролив, хотя значительная часть фарватера является международными водами. Такое блокирование бьет не только по нефти, но и по поставкам карбамида, что усиливает позиции России как одного из главных экспортеров этого удобрения.

