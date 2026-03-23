Політолог Артем Бронжуков в ефірі 24 Каналу припустив, що у Вашингтоні вже шукають спосіб перевести цю кризу з воєнної площини в переговорну. За його словами, для команди Трампа важливо не затягувати нову війну, а знайти формат, який дозволить зупинити ескалацію і водночас заявити про політичний результат.
США шукають переговорний вихід з іранської кризи
Поки бойові дії ще можуть тривати, у Вашингтоні вже думають про наступний крок. За даними Axios, команда Трампа паралельно готує можливий формат переговорів з Іраном і з'ясовує, хто саме в Тегерані ухвалює ключові рішення.
Будемо сподіватися, що такий план готується, тому що затяжна війна на Близькому Сході не потрібна нікому,
– сказав Бронжуков.
Він вважає, що Трамп зайшов у цю історію без достатнього набору інструментів для досягнення тих цілей, які озвучували його союзники. Звідси й спроба заздалегідь шукати політичний вихід, бо чим довше триває ескалація, тим вищою стає ціна і для США, і для світової економіки.
Будь-які спроби наземної операції з боку американців можуть перетворитися на величезну катастрофу для них самих,
– наголосив політолог, посилаючись на оцінку Валерія Залужного.
Саме тому, на його думку, у команді Трампа мають звучати голоси, які підштовхуватимуть не до нового розширення війни, а до зупинки ескалації. Для Вашингтона зараз важливо знайти такий сценарій, за якого можна буде заявити про результат і не заходити в ще небезпечніший етап.
Для Трампа головне тепер вчасно зупинитися
Бронжуков вважає, що для Білого дому ця історія дедалі менше схожа на прораховану силову кампанію і дедалі більше – на спробу не зайти надто далеко. Озвучені цілі виглядають розмитими, а ціна затягування вже б'є і по світовій економіці, і по самих Сполучених Штатах.
Трамп вліз у цю авантюру, не маючи, як він сам каже, достатньої кількості карт, щоб досягнути доволі ефемерних цілей,
– сказав Бронжуков.
У такій ситуації, на його думку, найраціональнішим для Вашингтона був би не перехід до ще небезпечнішого сценарію, а спроба перевести кризу в інший формат. Ідеться не про поступку Ірану, а про бажання уникнути варіанту, в якому втрати почнуть переважати будь-який політичний ефект. Саме тому він пов'язує можливу підготовку до переговорів із прагненням вчасно згорнути ескалацію.
Втрати, які зараз несе і світова економіка, і самі Сполучені Штати, вищі за будь-які озвучені американцями цілі,
– наголосив політолог.
Через це в команді Трампа, як він вважає, мають посилюватися ті голоси, які радитимуть не йти далі у воєнне загострення. Для американського президента найвигідніше було б оголосити про результат і не заходити в сценарій, який потім буде значно важче зупинити.
Росія може стати посередником у переговорах США та Ірану
Окремий ризик у цій історії полытолог бачить не лише в самій війні, а й у тому, хто зрештою сяде між сторонами як посередник. За його оцінкою, таку роль цілком можуть взяти на себе саме росіяни, а це означатиме для Кремля нові політичні дивіденди. Поки увага світу зміщується на Близький Схід, Путін отримує шанс знову повернутися у велику міжнародну гру.
На жаль, для нас це дійсно можуть бути росіяни, що вкотре посилить Путіна. І я неодноразово повторюю, що головним бенефіціаром подій на Близькому Сході, на жаль, є Кремль,
– сказав Бронжуков.
Він звернув увагу, що користь для Москви тут подвійна. З одного боку, Росія заробляє на цій кризі, а з іншого – Путіна знову втягують у широкий міжнародний діалог, де він отримує додаткову вагу. Для України це поганий сценарій, бо така роль Кремля не наближає завершення російської агресії, а навпаки відкриває для Москви нові можливості на тлі зміщеної уваги Заходу.
Трамп багато в чому відкрив скриньку Пандори, і зараз вже не зовсім зрозуміло, як саме її можна закрити,
– наголосив політолог.
До слова: Іран почав брати з суден до 2 мільйонів доларів за прохід через Ормузьку протоку, хоча значна частина фарватеру є міжнародними водами. Таке блокування б'є не лише по нафті, а й по постачанню карбаміду, що посилює позиції Росії як одного з головних експортерів цього добрива.
Що відомо про загострення навколо Ормузької протоки?
- У США, за даними The Jerusalem Post, вже обговорюють можливу наземну операцію із захоплення іранського острова Харг. Саме через нього проходить близько 90% експорту іранської нафти, а Вашингтон розглядає цей крок як спосіб змусити Тегеран припинити блокування судноплавства.
- Іран також пригрозив замінувати не лише Ормузьку протоку, а й Перську затоку. У Тегерані заявили, що в разі загрози їхньому узбережжю або островам можуть перекрити ключові водні шляхи для всього регіону.
- The Washington Post пише, що саме контроль над Ормузькою протокою залишається головним козирем Ірану у війні. Тегеран вважає, що може тиснути на світову економіку через ціни на нафту і газ, тому не поспішає до переговорів зі США та Ізраїлем.