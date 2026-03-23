Про це повідомляє видання The Jerusalem Post із посиланням на джерела.
Яку операцію планують США?
Острів Харг, розташований у Перській затоці, є ключовим хабом для експорту іранської нафти – близько 90% сирої нафти звідти постачається до Китаю. Останніми днями в адміністрації США обговорюють можливість захоплення острова, щоб змусити Іран припинити блокування судноплавства в Ормузькій протоці.
Один із американських чиновників підтвердив виданню, що "американські збройні сили прискорили розгортання тисяч морських піхотинців та військово-морського персоналу на Близькому Сході".
Йдеться зокрема про групу бойової готовності USS Boxer ВМС США, до якої входять десантний корабель, що виконує функції легкого авіаносця, а також десантні транспортні кораблі USS Portland і USS Comstock. На цих трьох кораблях перебуває приблизно 4 500 морських піхотинців і додатковий бойовий персонал.
Близько півтора тижня тому США вже завдали ударів по військових цілях на острові Харг. Після цього Дональд Трамп заявив у соцмережах, що всі військові об'єкти на острові було знищено.
Водночас президент США зазначив, що тоді вирішив не знищувати всю нафтову інфраструктуру острова, але попередив: якщо Іран і надалі блокуватиме рух у Ормузькій протоці, він перегляне це рішення.
Іран погрожує ударами по критичній інфраструктурі
Як повідомляють іранські медіа, оперативне командування військових Хатам аль-Анбія попередило: у разі ударів по енергетичному сектору Ірану під вогнем опиняться об’єкти США та їхніх союзників у регіоні. Йдеться, зокрема, про енергетику, ІТ-інфраструктуру та системи опріснення води.
Ця заява пролунала після того, як Трамп висунув Тегерану ультиматум – відкрити Ормузьку протоку для судноплавства протягом 48 годин.
Він також заявив, що США знищили керівництво Ірану, флот і повітряні сили. За словами Трампа, у них абсолютно немає оборони, а терміни операції США випереджають початкові.