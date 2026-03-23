Про це повідомляє видання The Jerusalem Post із посиланням на джерела.

Яку операцію планують США?

Острів Харг, розташований у Перській затоці, є ключовим хабом для експорту іранської нафти – близько 90% сирої нафти звідти постачається до Китаю. Останніми днями в адміністрації США обговорюють можливість захоплення острова, щоб змусити Іран припинити блокування судноплавства в Ормузькій протоці.

Один із американських чиновників підтвердив виданню, що "американські збройні сили прискорили розгортання тисяч морських піхотинців та військово-морського персоналу на Близькому Сході".

Йдеться зокрема про групу бойової готовності USS Boxer ВМС США, до якої входять десантний корабель, що виконує функції легкого авіаносця, а також десантні транспортні кораблі USS Portland і USS Comstock. На цих трьох кораблях перебуває приблизно 4 500 морських піхотинців і додатковий бойовий персонал.

Близько півтора тижня тому США вже завдали ударів по військових цілях на острові Харг. Після цього Дональд Трамп заявив у соцмережах, що всі військові об'єкти на острові було знищено.

Водночас президент США зазначив, що тоді вирішив не знищувати всю нафтову інфраструктуру острова, але попередив: якщо Іран і надалі блокуватиме рух у Ормузькій протоці, він перегляне це рішення.

Іран погрожує ударами по критичній інфраструктурі