Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
Какую операцию планируют США?
Остров Харг, расположен в Персидском заливе, является ключевым хабом для экспорта иранской нефти – около 90% сырой нефти оттуда поставляется в Китай. В последние дни в администрации США обсуждают возможность захвата острова, чтобы заставить Иран прекратить блокирование судоходства в Ормузском проливе.
Один из американских чиновников подтвердил изданию, что "американские вооруженные силы ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и военно-морского персонала на Ближнем Востоке".
Речь идет в частности о группе боевой готовности USS Boxer ВМС США, в которую входят десантный корабль, выполняющий функции легкого авианосца, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock. На этих трех кораблях находится примерно 4 500 морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал.
Около полутора недель назад США уже нанесли удары по военным целям на острове Харг. После этого Дональд Трамп заявил в соцсетях, что все военные объекты на острове были уничтожены.
В то же время президент США отметил, что тогда решил не уничтожать всю нефтяную инфраструктуру острова, но предупредил: если Иран и в дальнейшем будет блокировать движение в Ормузском проливе, он пересмотрит это решение.
Иран угрожает ударами по критической инфраструктуре
Как сообщают иранские медиа, оперативное командование военных Хатам аль-Анбия предупредило: в случае ударов по энергетическому сектору Ирана под огнём окажутся объекты США и их союзников в регионе. Речь идет, частности, об энергетике, ИТ-инфраструктуре и системах опреснения воды.
Это заявление прозвучало после того, как Трамп выдвинул Тегерану ультиматум – открыть Ормузский пролив для судоходства в течение 48 часов.
Он также заявил, что США уничтожили руководство Ирана, флот и воздушные силы. По словам Трампа, у них абсолютно нет обороны, а сроки операции США опережают первоначальные.