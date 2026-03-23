Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Какую операцию планируют США?

Остров Харг, расположен в Персидском заливе, является ключевым хабом для экспорта иранской нефти – около 90% сырой нефти оттуда поставляется в Китай. В последние дни в администрации США обсуждают возможность захвата острова, чтобы заставить Иран прекратить блокирование судоходства в Ормузском проливе.

Один из американских чиновников подтвердил изданию, что "американские вооруженные силы ускорили развертывание тысяч морских пехотинцев и военно-морского персонала на Ближнем Востоке".

Речь идет в частности о группе боевой готовности USS Boxer ВМС США, в которую входят десантный корабль, выполняющий функции легкого авианосца, а также десантные транспортные корабли USS Portland и USS Comstock. На этих трех кораблях находится примерно 4 500 морских пехотинцев и дополнительный боевой персонал.

Около полутора недель назад США уже нанесли удары по военным целям на острове Харг. После этого Дональд Трамп заявил в соцсетях, что все военные объекты на острове были уничтожены.

В то же время президент США отметил, что тогда решил не уничтожать всю нефтяную инфраструктуру острова, но предупредил: если Иран и в дальнейшем будет блокировать движение в Ормузском проливе, он пересмотрит это решение.

Иран угрожает ударами по критической инфраструктуре