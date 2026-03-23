Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу , що у ніч на 23 березня могла бути масована атака на Україну, адже останнім часом там помічали пересування російських бортів. Цього не сталося, тож загроза зберігається.

На жаль, є руйнування та постраждалі. Зокрема, під час масованої атаки на Одещину було пошкоджено житлові будинки та портова інфраструктура. На Дніпропетровщині теж пошкоджені багатоквартирні будинки, на Харківщині – будівлі підприємства, що не працює, та медичної установи. Були й руйнування на Кіровоградщині і Запоріжжі.