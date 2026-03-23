Що відомо про засідання Радбезу ООН 23 березня?
Запит на засідання Ради безпеки ООН подала українська делегація. Мета – обговорення російського терору. Зокрема, посилення ракетних обстрілів.
Засідання вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау.
Зверніть увагу, у березні в Радбезі головують Сполучені Штати Америки.
Від секретаріату ООН доповіді матимуть заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло та представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.
Засідання стартує о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, що на попередньому засіданні під головуванням Меланії Трамп обговорювали руйнівні наслідки вторгнення Росії в Україну для дітей та освіти.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що у ніч на 23 березня могла бути масована атака на Україну, адже останнім часом там помічали пересування російських бортів. Цього не сталося, тож загроза зберігається.
У ніч на 23 березня Росія атакувала Україну лише ударними безпілотниками. ППО збила 234 із 250 запущених дронів.
На жаль, є руйнування та постраждалі. Зокрема, під час масованої атаки на Одещину було пошкоджено житлові будинки та портова інфраструктура. На Дніпропетровщині теж пошкоджені багатоквартирні будинки, на Харківщині – будівлі підприємства, що не працює, та медичної установи. Були й руйнування на Кіровоградщині і Запоріжжі.