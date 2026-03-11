Що відомо про допомогу UNICEF Ukraine?

Цю допомогу зможуть отримати найбільш вразливі родини з дітьми, повідомляється на офіційному сайті Богодухівської громади.

Читайте також Допомога на комуналку для осіб з інвалідністю: чи може отримати допомогу III група

Зверніть увагу! Ця допомога розрахована на те, що її використають для забезпечення базових життєвих потреб.

Програма гуманітарних грошових виплат ЮНІСЕФ в Україні надає багатоцільову грошову допомогу вразливим родинам із дітьми, які потерпають від війни та потребують фінансової підтримки для задоволення базових потреб,

– повідомляється на офіційному сайті ЮНІСЕФ.

Окрім того, що громадяни, які претендують на цю допомогу, мають мешкати у межах Богодухівської громади та відповідати одному з критеріїв вразливості:

родина вважається малозабезпеченою;

у ный є діти з інвалідністю.

Аби зареєструватися на отримання цієї допомоги, потрібно мати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код одного з батьків;

довідка, де вказано реквізити банківського рахунку для нарахування грошей (формат IBAN).

Окрім цього, мають бути оригінал та копія підтверджувального документа про статус родини. Наприклад, посвідчення дитини з інвалідністю.

Важливо! ВПО ще мають додати довідку про статус переселенця.

Які важливі нюанси, щодо реєстрації на отримання цієї допомоги потрібно знати?