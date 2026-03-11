Что известно о помощи UNICEF Ukraine?
Эту помощь смогут получить наиболее уязвимые семьи с детьми, сообщается на официальном сайте Богодуховской громады.
Обратите внимание! Эта помощь рассчитана на то, что ее используют для обеспечения базовых жизненных потребностей.
Программа гуманитарных денежных выплат ЮНИСЕФ в Украине предоставляет многоцелевую денежную помощь уязвимым семьям с детьми, которые страдают от войны и нуждаются в финансовой поддержке для удовлетворения базовых потребностей,
– сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ.
Кроме того, что граждане, которые претендуют на эту помощь, должны жить в пределах Богодуховской громады и соответствовать одному из критериев уязвимости:
- семья считается малообеспеченной;
- в ней есть дети с инвалидностью.
Чтобы зарегистрироваться на получение этой помощи, нужно иметь следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код одного из родителей;
- справка, где указаны реквизиты банковского счета для начисления денег (формат IBAN).
Кроме этого, должны быть оригинал и копия подтверждающего документа о статусе семьи. Например, удостоверение ребенка с инвалидностью.
Важно! ВПО еще должны добавить справку о статусе переселенца.
Какие важные нюансы, относительно регистрации на получение этой помощи нужно знать?
11 марта – последний день, когда можно оформить эту помощь. Пункт регистрации работает на улице Молодежная, 7. Важно обратиться в правильный кабинет. В №1 принимают заявки малообеспеченных, №5 – семей с детьми с инвалидностью.
Прием заявок происходит по определенному графику. С 09:00 до 12:00, а также – с 13:00 до 15:00.