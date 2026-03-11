Что известно о помощи UNICEF Ukraine?

Эту помощь смогут получить наиболее уязвимые семьи с детьми, сообщается на официальном сайте Богодуховской громады.

Обратите внимание! Эта помощь рассчитана на то, что ее используют для обеспечения базовых жизненных потребностей.

Программа гуманитарных денежных выплат ЮНИСЕФ в Украине предоставляет многоцелевую денежную помощь уязвимым семьям с детьми, которые страдают от войны и нуждаются в финансовой поддержке для удовлетворения базовых потребностей,

– сообщается на официальном сайте ЮНИСЕФ.

Кроме того, что граждане, которые претендуют на эту помощь, должны жить в пределах Богодуховской громады и соответствовать одному из критериев уязвимости:

семья считается малообеспеченной;

в ней есть дети с инвалидностью.

Чтобы зарегистрироваться на получение этой помощи, нужно иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код одного из родителей;

справка, где указаны реквизиты банковского счета для начисления денег (формат IBAN).

Кроме этого, должны быть оригинал и копия подтверждающего документа о статусе семьи. Например, удостоверение ребенка с инвалидностью.

Важно! ВПО еще должны добавить справку о статусе переселенца.

Какие важные нюансы, относительно регистрации на получение этой помощи нужно знать?