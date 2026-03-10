Предоставляется ли лицам с инвалидностью III группы помощь на коммуналку?

В то же время люди с инвалидностью III группы не имеют льгот на оплату коммунальных услуг, о чем пишет Пенсионный фонд.

Но такие украинцы могут оформить субсидию – она поможет уменьшить расходы на различные услуги. Для ее получения следует обратиться в Пенсионный фонд.

В некоторых случаях летом размер субсидии может быть нулевым, однако с началом отопительного сезона субсидия будет пересчитана и, если в этом есть необходимость, увеличена,

– отметили в фонде.

К заявлению нужно приложить следующие документы:

декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства; удостоверение лица, которое подает заявление; а также справку о его доходах.

Заметьте! Учитываются все доходы и расходы членов семьи, проживающих по указанному адресу.

Напомним, что льготы на оплату ЖКУ, а еще на приобретение топлива, могут получить определенные категории граждан в 2026 году. У Министерстве социальной политики опубликовали их перечень:

люди, уволенные с военной службы, и ставшие лицами с инвалидностью во время ее прохождения;

родители и другие члены семей военнослужащих, погибших (или умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

реабилитированные лица, которые стали лицами с инвалидностью вследствие репрессий;

пострадавшие вследствие катастрофы на ЧАЭС (категории I и II), мужья и жены умерших ликвидаторов, опекуны детей погибших;

жены (мужья) умерших, если они не женились во второй раз, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, НПУ и т.д., вдовы и вдовцы умерших ветеранов этой категории;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками, дети, родившиеся в местах принудительного содержания их родителей бывшим малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет), признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и т.п;

депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность.

Важно! Льготы предоставляются, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи (в расчете на одного человека) за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на льготу.

Что еще следует знать о коммунальных услугах?