Что следует знать украинцам о коммунальных тарифах?

В частности от оплаты за услугу по распределению (доставке) газа, о чем пишет Закарпатский филиал "Газсети".

Читайте также Заоблачные платежи несмотря на отключения: в Yasno объяснили эффект "отложенного потребления" и его цену

Украинцам рассказали, что каждый клиент, чей дом присоединен к газораспределительной системе, оплачивает за распределение природного газа. Его объем устанавливается НКРЭКУ (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).

То есть, даже если потребитель временно не проживает по своему адресу, оплата за распределение газа начисляется, поэтому платежки нужно оплачивать в полном объеме,

– объяснили в "Газсети".

Это означает, что оплата происходит не за потребленный газ, а за:

доставку его в дом; обслуживание сети газопроводов.

Обратите внимание! Отмечается, что оплата осуществляется за услугу, что обеспечивает круглосуточный доступ к мощностям газовых сетей.

При каких обстоятельствах можно не платить за распределение газа?

Не платить за распределение газа можно, если помещение официально отключено от газоснабжения. Для этого следует обратиться в "Газсети" для отсоединения помещения от газораспределительной системы механическим путем. После этого прекращается начисление за распределение.

В то же время сумма минимальной оплаты за распределение газа зависит от типа газового оборудования:

39 кубометров (за газовый год) – если газ используют только для приготовления пищи;

126 кубометров (за газовый год) – для приготовления пищи и подогрева воды;

314 кубометров (за газовый год) – речь идет о комплексном использовании, в частности отопления.

Об этом указано в Кодексе газораспределительных систем.

Что еще следует знать украинцам?