Що слід знати українцям про комунальні тарифи?

Зокрема від оплати за послугу з розподілу (доставки) газу, про що пише Закарпатська філія "Газмережі".

Українцям розповіли, що кожен клієнт, чия оселя приєднана до газорозподільної системи, оплачує за розподіл природного газу. Його обсяг встановлюється НКРЕКП (Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Тобто, навіть якщо споживач тимчасово не проживає за своєю адресою, оплата за розподіл газу нараховується, тож платіжки потрібно оплачувати у повному обсязі,

– пояснили у "Газмережі".

Це означає, що оплата відбувається не за спожитий газ, а за:

доставку його до оселі; обслуговування мережі газопроводів.

Зверніть увагу! Наголошується, що оплата здійснюється за послугу, що забезпечує цілодобовий доступ до потужностей газових мереж.

За яких обставин можна не сплачувати за розподіл газу?

Не сплачувати за розподіл газу можна, якщо приміщення офіційно від’єднано від газопостачання. Для цього слід звернутися до "Газмережі" для від‘єднання помешкання від газорозподільної системи механічним шляхом. Після цього припиняється нарахування за розподіл.

Водночас сума мінімальної оплати за розподіл газу залежить від типу газового обладнання:

39 кубометрів (за газовий рік) – якщо газ використовують лише для приготування їжі;

126 кубометрів (за газовий рік) – для приготування їжі та підігріву води;

314 кубометрів (за газовий рік) – йдеться про комплексне використання, зокрема опалення.

Про це зазначено у Кодексі газорозподільних систем.

Що ще слід знати українцям?