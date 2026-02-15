Які тарифи на доставку газу?

Тарифи на розподіл газу для населення у 2026 році залишаються незмінними і такими й залишаться до кінця війни та ще 6 місяців після її завершення, пишуть Газмережі.

Дивіться також Важливо для тих, хто користується газом: уточнили оплату нових рахунків

Однак сума в платіжках за доставку залежить не лише від встановлених тарифів. Вона змінюється залежно від споживання газу конкретним домогосподарством.

Плата за розподіл газу перераховується щороку за підсумком газового року. Він триває від з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного року.

Якщо протягом цього періоду домогосподарство збільшило споживання природного газу, то й щомісячна плата за його розподіл на наступний газовий рік зросте.

Якщо споживачі, навпаки, використовували менше палива, то й вартість доставки знизиться.

Важливо! Переплата може виникати ще й через несправне обладнання. Тому газовики радять перед стартом опалення ретельно перевірити всі газові пристрої та комунікації. Також необхідно щомісяця передавати показники за газ, адже інакше оператор нараховуватиме за середніми показниками, які можуть бути вищі за фактичне споживання.

Як розрахувати плату за доставку?

Споживачі можуть самостійно розрахувати щомісячну плату за розподіл природного газу. Наприклад, у 2026 році для цього необхідно зробити кілька простих кроків:

Дізнатися свій об'єм споживання палива за попередній газовий рік у кубометрах – з 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року;

Помножити його на тариф, який визначений для регіону споживача;

Потім поділити на кількість місяців у році, тобто на 12.

Отримана цифра і буде розмір щомісячної плати за доставку газу для конкретного домогосподарства на увесь газовий рік.

До слова, знайти необхідну інформацію про обсяги споживання можна у своєму особистому кабінеті на сайті газового оператора;

Зауважте! Тарифи на розподіл газу для населення відрізняються залежно від постачальника. Інформацію про чинні ставки можна знайти на сайті НКРЕКП.

Як змінилися тарифи на газ?