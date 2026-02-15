Какие тарифы на доставку газа?

Тарифы на распределение газа для населения в 2026 году остаются неизменными и такими и останутся до конца войны и еще 6 месяцев после ее завершения, пишут Газосети.

Однако сумма в платежках за доставку зависит не только от установленных тарифов. Она меняется в зависимости от потребления газа конкретным домохозяйством.

Плата за распределение газа пересчитывается ежегодно по итогам газового года. Он длится с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего года.

Если в течение этого периода домохозяйство увеличило потребление природного газа, то и ежемесячная плата за его распределение на следующий газовый год возрастет.

Если потребители, наоборот, использовали меньше топлива, то и стоимость доставки снизится.

Важно! Переплата может возникать еще и из-за неисправного оборудования. Поэтому газовики советуют перед стартом отопления тщательно проверить все газовые устройства и коммуникации. Также необходимо ежемесячно передавать показатели за газ, ведь иначе оператор будет начислять по средним показателям, которые могут быть выше фактического потребления.

Как рассчитать плату за доставку?

Потребители могут самостоятельно рассчитать ежемесячную плату за распределение природного газа. Например, в 2026 году для этого необходимо сделать несколько простых шагов:

Узнать свой объем потребления топлива за предыдущий газовый год в кубометрах – с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 года;

Умножить его на тариф, который определен для региона потребителя;

Затем разделить на количество месяцев в году, то есть на 12.

Полученная цифра и будет размер ежемесячной платы за доставку газа для конкретного домохозяйства на весь газовый год.

К слову, найти необходимую информацию об объемах потребления можно в своем личном кабинете на сайте газового оператора;

Обратите внимание! Тарифы на распределение газа для населения отличаются в зависимости от поставщика. Информацию о действующих ставках можно найти на сайте НКРЭКУ.

Как изменились тарифы на газ?