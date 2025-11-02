Как будут начислять доставку газа в 2026 году?

С 2026 года украинцы будут платить за доставку газа только за фактически использованный объем в предыдущем месяце, а не по фиксированной ежемесячной сумме, как сейчас, пишет 24 Канал со ссылкой на "Первый бизнесовый".

Интересно Без надбавок и перерасчетов: почему части пенсионеров не поднимут выплаты в 2026 году

По словам НКРЭКУ, это сделает систему более прозрачной и справедливой, особенно для тех, кто потребляет мало газа или пользуется им только в отопительный сезон.

Расчет будет простым: объем потребленного газа × тариф оператора газораспределительной сети.

Тарифы на сам газ для населения и бюджетных учреждений останутся без изменений как минимум до 31 марта 2026 года. В то же время новый порядок начисления платы за доставку может постепенно увеличить общие счета за газ.

Нужно ли платить за доставку газа всем?

В то же время как отмечают в НКРЭКУ, что платить за доставку газа нужно всем. Независимо от того, используют ли они газ для отопления, или только для приготовления пищи.

Дополнительно украинцам советуют установить счетчики до внедрения новой системы, чтобы избежать переплат и точно контролировать потребление.

Почему ежемесячная передача показаний счетчика важна?