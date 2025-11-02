Что изменилось в подаче показателей в ноябре?

Крупнейший оператор распределения голубого топлива "Газораспределительные сети Украины" ввел новый порядок представления показателей и представил обновленные цифровые сервисы, пишет 24 Канал со ссылкой на "Газправду".

Отныне все основные действия, такие как передача данных счетчика, оплата счетов, проверка баланса или добавление лицевых счетов будут доступны онлайн в чат-боте компании в Telegram.

Обратите внимание! Такие изменения имеют целью сделать процесс подачи показателей более удобным и прозрачным, однако потребителям следует внимательно ознакомиться с новыми требованиями, ведь старый порядок уже не действует.

Когда нужно подать показания счетчика за газ?

В то же время в "Нафтогазе" напомнили, что особенно важно вовремя подать данные с 1 по 5 ноября, ведь в случае нарушения сроков оплату будут рассчитывать по средним общедомовым показателям.

Это может привести к лишним начислениям и переплатам.

Какие тарифы на газ действуют в Украине?