Что изменилось в подаче показателей в ноябре?
Крупнейший оператор распределения голубого топлива "Газораспределительные сети Украины" ввел новый порядок представления показателей и представил обновленные цифровые сервисы, пишет 24 Канал со ссылкой на "Газправду".
Интересно Детали "Зимней поддержки": какая помощь предусмотрена и куда можно потратить деньги
Отныне все основные действия, такие как передача данных счетчика, оплата счетов, проверка баланса или добавление лицевых счетов будут доступны онлайн в чат-боте компании в Telegram.
Обратите внимание! Такие изменения имеют целью сделать процесс подачи показателей более удобным и прозрачным, однако потребителям следует внимательно ознакомиться с новыми требованиями, ведь старый порядок уже не действует.
Когда нужно подать показания счетчика за газ?
В то же время в "Нафтогазе" напомнили, что особенно важно вовремя подать данные с 1 по 5 ноября, ведь в случае нарушения сроков оплату будут рассчитывать по средним общедомовым показателям.
Это может привести к лишним начислениям и переплатам.
Какие тарифы на газ действуют в Украине?
В ноябре цена на газ для бытовых потребителей "Нафтогаза" остается неизменной – 7,96 гривны за кубометр. она будет действовать она как минимум до апреля 2026 года.
В то же время другие поставщики предлагают тарифы от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.
Также кроме стоимости самого газа, потребителям нужно отдельно оплачивать услугу по его доставке.