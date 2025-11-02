Що змінилось у подачі показників у листопаді?
Найбільший оператор розподілу блакитного палива "Газорозподільні мережі України" запровадив новий порядок подання показників та представив оновлені цифрові сервіси, пише 24 Канал із посиланням на "Газправду".
Цікаво Деталі "Зимової підтримки": яка допомога передбачена та куди можна витратити гроші
Відтепер усі основні дії, як о передача даних лічильника, оплата рахунків, перевірка балансу чи додавання особових рахунків будуть доступні онлайн у чат-боті компанії в Telegram.
Зверніть увагу! Такі зміни мають на меті зробити процес подання показників більш зручним й прозорим, однак споживачам варто уважно ознайомитися з новими вимогами, адже старий порядок уже не діє.
Коли потрібно подати показники лічильника за газ?
Водночас у "Нафтогазі" нагадали, що особливо важливо вчасно подати дані з 1 по 5 листопада, адже в разі порушення термінів оплату розраховуватимуть за середніми загальнобудинковими показниками.
Це може призвести до зайвих нарахувань й переплат.
Які тарифи на газ діють в Україні?
У листопаді ціна на газ для побутових споживачів "Нафтогазу" залишається незмінною – 7,96 гривні за кубометр.Вона діятиме вона щонайменше до квітня 2026 року.
Водночас інші постачальники пропонують тарифи від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.
Також окрім вартості самого газу, споживачам потрібно окремо оплачувати послугу з його доставки.