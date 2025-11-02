Що змінилось у подачі показників у листопаді?

Найбільший оператор розподілу блакитного палива "Газорозподільні мережі України" запровадив новий порядок подання показників та представив оновлені цифрові сервіси, пише 24 Канал із посиланням на "Газправду".

Цікаво Деталі "Зимової підтримки": яка допомога передбачена та куди можна витратити гроші

Відтепер усі основні дії, як о передача даних лічильника, оплата рахунків, перевірка балансу чи додавання особових рахунків будуть доступні онлайн у чат-боті компанії в Telegram.

Зверніть увагу! Такі зміни мають на меті зробити процес подання показників більш зручним й прозорим, однак споживачам варто уважно ознайомитися з новими вимогами, адже старий порядок уже не діє.

Коли потрібно подати показники лічильника за газ?

Водночас у "Нафтогазі" нагадали, що особливо важливо вчасно подати дані з 1 по 5 листопада, адже в разі порушення термінів оплату розраховуватимуть за середніми загальнобудинковими показниками.

Це може призвести до зайвих нарахувань й переплат.

Які тарифи на газ діють в Україні?