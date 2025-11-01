Детальніше про програми розповів міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Чи підвищуватимуть взимку ціна на світло та газ: Зеленський розставив крапки над "і"

Хто з українців може отримати виплати?

Президент Володимир Зеленський 1 листопада повідомив про нові пакети соціальної підтримки від уряду. За словами Дениса Улютіна, найближчим часом заплановане рішення про разову виплату 6 500 гривень.

Її зможуть отримати:

Малозабезпечені родини,

люди, які є опікунами дітей,

дитячі будинки сімейного типу,

люди з інвалідністю І групи з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО),

одинокі пенсіонери.

Крім того, усім українцям, які звернуться по допомогу у грудні, пропонують виплату у 1 000 гривень.

На що можна витратити кошти?

Першу категорію виплат, у розмірі 6 500 гривень, можна буде витратити зокрема на:

на продукти харчування та ліки,

теплий одяг,

оплату комунальних послуг.

Підтримку у тисячу гривень можна буде витратити на ширший перелік, куди входить також проїзд.

Окремо з 1 листопада запрацювала компенсація за електроенергію у розмірі 465 гривень на людину. Виплата передбачена для мешканців прифронтових територій, які залишилися без світла, ВПО та тих, хто має пільги. Йдеться про 100 кіловатів на людину або 300 кіловатів на сім'ю.

Також передбачена разова допомога на закупівлю твердого палива для тих, хто має пільги або субсидії.

Перший етап програми вже запущений, додав Улютін. Мешканці десятикілометрової прифронтової зони зможуть отримати 19 400 гривень для закупівлі твердого палива.

Далі планується розширення цієї допомоги. За словами Улютіна, українці, які мають пільги або субсидії, зможуть отримати ще 8 000 гривень на придбання твердого палива.

Загалом урядом готується широкий пакет підтримки, який можна починати оформляти найближчим часом і використати в найближчі 6 місяців, і таким чином пом'якшити проходження опалювального сезону,

– резюмував міністр.

Що ще підготував уряд українцям?