Ціни для побутових споживачів залишаться фіксованими. Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента України.

Чи зміняться ціни на газ та світло?

Президент Зеленський провів нараду із деякими представниками Кабміну 1 листопада. Лідер України повідомив, що взимку збережеться фіксована вартість газу. Також не підвищать тариф на електроенергію для побутових споживачів.

Зеленський зазначив, що окремо обговорили стан енергетичного сектору та виконання домовленостей з міжнародними партнерами. Крім того, додав, що буде забезпечене повне фінансування на імпорт газу.

Варто зазначити, що через російські удари енергосистема та газова інфраструктура України працюють приблизно на 60% від довоєнної потужності, повідомив експерт з енергетики Юрій Корольчук в коментарі 24 Каналу.

Я хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, які вже допомагають. Найбільш змістовні домовленості є в нас із Норвегією, і працюємо по деталях з іншими європейськими країнами,

– додав український лідер.

Україна також очікує підтримки від ЄС, а перемовини з цього питання заплановані вже найближчим часом.

За словами президента, міністр енергетики звітуватиме після зустрічей з представниками країн G7, які заявили про підтримку української енергосистеми після російських атак.

Яка ситуація з газом та світлом після атак?