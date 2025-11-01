Цены для бытовых потребителей останутся фиксированными. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Украины.

Изменятся ли цены на газ и свет?

Президент Зеленский провел совещание с некоторыми представителями Кабмина 1 ноября. Лидер Украины сообщил, что зимой сохранится фиксированная стоимость газа. Также не повысят тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.

Зеленский отметил, что отдельно обсудили состояние энергетического сектора и выполнение договоренностей с международными партнерами. Кроме того, добавил, что будет обеспечено полное финансирование на импорт газа.

Стоит отметить, что из-за российских ударов энергосистема и газовая инфраструктура Украины работают примерно на 60% от довоенной мощности, сообщил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии эксперту по энергетике Юрий Корольчук 24 Канала.

Я хочу поблагодарить каждую страну, каждому лидеру, которые уже помогают. Наиболее содержательные договоренности есть у нас с Норвегией, и работаем по деталям с другими европейскими странами,

– добавил украинский лидер.

Украина также ожидает поддержки от ЕС, а переговоры по этому вопросу запланированы уже в ближайшее время.

По словам президента, министр энергетики будет отчитываться после встреч с представителями стран G7, которые заявили о поддержке украинской энергосистемы после российских атак.

Какова ситуация с газом и светом после атак?