Цены для бытовых потребителей останутся фиксированными. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Украины.
Изменятся ли цены на газ и свет?
Президент Зеленский провел совещание с некоторыми представителями Кабмина 1 ноября. Лидер Украины сообщил, что зимой сохранится фиксированная стоимость газа. Также не повысят тариф на электроэнергию для бытовых потребителей.
Зеленский отметил, что отдельно обсудили состояние энергетического сектора и выполнение договоренностей с международными партнерами. Кроме того, добавил, что будет обеспечено полное финансирование на импорт газа.
Стоит отметить, что из-за российских ударов энергосистема и газовая инфраструктура Украины работают примерно на 60% от довоенной мощности, сообщил эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии эксперту по энергетике Юрий Корольчук 24 Канала.
Я хочу поблагодарить каждую страну, каждому лидеру, которые уже помогают. Наиболее содержательные договоренности есть у нас с Норвегией, и работаем по деталям с другими европейскими странами,
– добавил украинский лидер.
Украина также ожидает поддержки от ЕС, а переговоры по этому вопросу запланированы уже в ближайшее время.
По словам президента, министр энергетики будет отчитываться после встреч с представителями стран G7, которые заявили о поддержке украинской энергосистемы после российских атак.
Какова ситуация с газом и светом после атак?
Ночью 1 ноября российские войска атаковали объекты газодобычи в Полтавской области. После удара на территории одного из них вспыхнул пожар.
Оккупанты в этот же день ударили по важным инфраструктурным объектам Сумской общины. На месте энергетики, спасатели и другие службы восстанавливали поврежденные участки. Ранен местный житель, его госпитализировали.
30 октября Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В результате ракетно-дронных ударов по энергетическим объектам в большинстве областей вводили графики отключения света.